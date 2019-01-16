غدا.. مدبولي يترأس مجلس المحافظين لمتابعة المشروعات القومية

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يترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، غدا الخميس الموافق 17 يناير من العام الحالي 2019 ، اجتماع مجلس المحافظين.

الاجتماع يناقش العديد من الملفات المهمة ، التي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وعلى رأسها ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل معتدٍ ، ومتابعة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة داخل كل محافظة.

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ويناقش مجلس المحافظين كذلك ، التعامل مع ملف القمامة ، والعمل على رفع القمامة بشكل يومي ، فضلا عن التعامل مع شكاوى المواطنين بجدية ، ومتابعة الأسواق وضبط منظومة الأسعار.