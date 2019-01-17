إنقلاب أتوبيس بالسويس وإصابة 27 مواطنا بسبب سوء الأحوال الجوية

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كشفت وزارة الصحة والسكان، يوم الأربعاء، عن إصابة 27 مواطنا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس البحر الأحمر بالكيلو 30 اتجاه السويس.

وصرح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة -اليوم أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 13 سيارة مجهزة لنقل كل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالسويس.

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ولفت إلى أن الإصابات كانت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور وجروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، وأن المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة لهم.

مضيفا أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وجهت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور لبيب كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس، بضرورة متابعة حالة المصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وانتقل وكيل وزارة الصحة إلى المستشفى للوقوف على حالة المصابين والتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه.

وتابع أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بكل المستشفيات لاستقبال أي حالات تنتج عن سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد، وأردف أن الوزيرة شددت على تواجد الأطقم الطبية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات.

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