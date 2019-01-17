بسبب سوء الأحوال الجوية.. نشوب حريق بخمسة منازل بالإسماعيلية

Advertisements

تسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية التي سادت البلاد يوم الأربعاء في اندلاع حريق بخمسة منازل في منطقة عزبة منشية عصمت التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، وهو ما أسفر عن حدوث ماس في خطوط كابلات الكهرباء.

وتوجه اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية إلى موقع الحادث حيث أشرف على عمليات إخماد الحريق ومتابعة الإجراءات والجهود التي قامت بها قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحادث، والذي لم ينتج عنه أية خسائر في الأرواح، كما حرص المحافظ على الاطمئنان على أصحاب المنازل التي تضررت ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.

Advertisements

وأكد المحافظ على ضرورة التوعية الجماهيرية لكل القطاعات الريفية بخطورة إقامة أية منشآت أسفل خطوط كهرباء الضغط العالي أو المنخفض ومتابعة قص وتهذيب الأشجار القريبة من أعمدة وكابلات الكهرباء.

إقرأ أيضاً.. زيادة حالات الاختناق بسبب العواصف الترابية في محافظة أسيوط