بسبب سوء الأحوال الجوية.. نشوب حريق بخمسة منازل بالإسماعيلية

تسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية التي سادت البلاد يوم الأربعاء في اندلاع حريق بخمسة منازل في منطقة عزبة منشية عصمت التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، وهو ما أسفر عن حدوث ماس في خطوط كابلات الكهرباء.
وتوجه اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية إلى موقع الحادث حيث أشرف على عمليات إخماد الحريق ومتابعة الإجراءات والجهود التي قامت بها قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحادث، والذي لم ينتج عنه أية خسائر في الأرواح، كما حرص المحافظ على الاطمئنان على أصحاب المنازل التي تضررت ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.
وأكد المحافظ على ضرورة التوعية الجماهيرية لكل القطاعات الريفية بخطورة إقامة أية منشآت أسفل خطوط كهرباء الضغط العالي أو المنخفض ومتابعة قص وتهذيب الأشجار القريبة من أعمدة وكابلات الكهرباء.
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