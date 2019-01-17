اليوم.. بدء التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الداخلي بالقاهرة الجديدة وتذكرة موحدة 5 جنيهات

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شهد صباح اليوم الخميس، الموافق 17 يناير، بدء التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الداخلي بمدينة القاهرة الجديدة، على أن تبدأ ساعات العمل من الساعة ١٢ ظهرا، وحتى الساعه ١١ مساء، ويأتي هذا المشروع بالتعاون بين جهاز المدينة، وشركة التعمير، وشركة مواصلات مصر، وتحت رعاية مجلس أمناء المدينة.

وحول التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الداخلي بمدينة القاهرة الجديدة، أفاد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تشغيل منظومة نقل داخلي وخارجي على أحدث نظم النقل الحديث، وبالتعاون مع خبراء صناعة انظمة النقل، وبناء علي العقد الموقع بين جهاز القاهرة الجديدة وشركة مواصلات مصر، وشركة التعمير، التابعة لهيئه المجتمعات العمرانية الجديدة.

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وحسب البيان الصادر اليوم الخميس، فإن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيوفر محطة انطلاق جديدة في القريب العاجل، وهي محطة مثالية تستخدم مبدأ Prak&ride بمعني توفير موقف للسيارات الخاصة يركن أصحابها السيارة ليأخذوا الأتوبيس إلى خارج المدينة.

وأشار البيان إلى أن شركة مواصلات مصر، سوف تنقل الركاب من محطة الجامعة الأمريكية بوابه ٤ والتي ينطلق منها الخطان M5&M6 إلى موقع المحطة الرئيسية الجديد أمام بوابة رقم ١ اللوتس، وأمام بورتو، وسيتم وصول جميع خطوط النقل الداخلي إلى هذه المحطة، ومنها يتم الانطلاق إلى خارج المدينة.

وأوضح البيان، أن اليوم سيتم تجربة الخط الأول الذي ينطلق من محطة اللوتس وهي المحطة الرئيسية ويتوجه إلى موقف التجمع الأول ، ويبدأ تشغيل الخدمة اعتبارا من الساعه ١٢ ظهرا إلى ١١ مساء، وتتوقف السيارات في المحطات الرئيسية المحددة، ولفت البيان إلى أنه بالطبع سيكون هناك خطوط أخرى سيتم الدفع بها تدريجيًا خلال المرحلة التجريبية.

وأشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن سعر التذكرة في منظومة النقل الداخلي، موحد وقيمته ٥ جنيهات، على أن يتم العمل بتذكرة مطبوعة لفترة مؤقتة حتى يجرى تجهيز الاتوبيسات بالأجهزة الإلكترونية ونظم التتبع والدفع الإلكتروني.