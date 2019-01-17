الأرصاد: طقس الجمعة مائل للبرودة .. والسبت بداية تحسن الأحوال الجوية

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نشرت هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل بيانًا حول توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة، حيث أفاد بيان الهيئة أن خبراء الأرصاد يتوقعون، أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

واضف البيان أنه تقل الرؤية في الصباح بسبب الشبورة المائية، على شمال البلاد وتمتد حتى شمال الصعيد، بينما تكون الشبورة كثيفة أحيانا في مناطق أخرى.

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كذلك تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع وجود فرصة لتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، ويكون نشاط الرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وحول حالة البحرين، فإن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ويكون ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فى معتدلة وأرتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، الموافق 18 يناير، أفاد البيان إنها كالتالي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 8 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات .

ومن ناحيته، ذكر الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن بداية تحسن الأحوال الجوية والارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة سوف يبدأ من السبت المقبل، لتصل إلى معدلاتها الطبيعية المعهودة فى مثل هذا الوقت من السنة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر مداخلة تليفزيونية، إن درجات الحرارة تصل السبت المقبل إلى 20 درجة مئوية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية.

وأشار دكتور أحمد عبدالعال، إلى أن هناك تراجع في سرعة الرياح، والتى زاد نشاطها عن الطبيعي، فتسببت في زيادة الإحساس ببرودة الجو طوال الأسبوع الجارى.