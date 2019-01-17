المصرية للاتصالات توضح سبب زيادة رسوم التعاقد على الخطوط الأرضية

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ذكر مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات we، إن السبب في إصدار الشركة قرار بزيادة قيمة التعاقد على الخطوط الأرضية، يرجع إلى ارتفاع تكاليف التشغيل،خصوصا وأنه لم يتم رفع الاشتراكات على الخطوط الأرضية منذ 10 سنوات باستثناء تحريك قيمة الاشتراك بشكل بسيط في عام 2017.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي، اليوم الخميس، الموافق 17 يناير، أن الشركة بدأت في ضخ استثمارات ضخمة في تحسين البنية التحتية ورفع كفائتها، هذا من خلال استبدال الكابلات النحاسية بكابلات فايبر، حتى يتم تحسين جودة خدمات الإنترنت الثابت.

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وأوضح المصدر، أن الشركة تمكنت من الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحريك أسعار التعاقد على خدمات الهاتف الأرضي.

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات رفعت رسوم التعاقد على الهاتف الأرضي من 50 جنيها إلى 150 جنيها بداية من اشتراكات شهر يناير الجاري، وهي غير شاملة الضرائب، حسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وحسب ما نشر على موقع الشركة، فإنه سيتم اضافة 14% ضريبة قيمة مضافة ومصاريف دمغة بقيمة 6.10 جنيه، على كل تعاقد جديد.

تجدر الإشارة إلى أن رسوم التعاقد الجديدة تتضمن مصروفات الطلب والتركيب والتعاقد على الخط الأرضي شاملة اشتراك 3 أشهر مقدماً لباقة WE أرضي 20، فضلًا عن خدمة إظهار رقم الطالب، وحصول العميل الجديد على باقة “we 20” التي تتضمن 120 دقيقة محليا شهريا.

ولفت مصدر الشركة إلى أن عدد مشتركي الهواتف الأرضيةقد شهد زيادة في شهر أكتوبر الماضي، ليسجل 7.9 مليون مشترك مقابل 7.6 مليون مشترك في شهر سبتمبر بزيادة قدرها 300 ألف مشترك، فيما تبلغ سعة السنترالات نحو 18.9 مليون مشترك.

هذا ويمثل عدد المشتركين في الحضر النسبة الأكبر من إجمالي مشتركي خدمة الهاتف الأرضي بواقع عدد مشتركين بلغ 5.9 مليون مشترك، فيما يمثل عدد مشتركي الخدمة في الريف 1.9 مليون مشترك.