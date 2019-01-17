تعرف على إرشادات حماية المستهلك لشراء سيارة جديدة

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بدأت مصلحة الجمارك في تطبيق قرار خفض الرسوم الجمركية على السيارات أوربية المنشأ، مطلع الشهر الجارى، وهو تنفيذا لقرار خفض التعريفة الجمركية على السيارات “الأوروبية” إلى صفر، وفق الجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

ويحلم الكثير من المصريين باقتناء سيارة، وحدث رواج واقبال على شراء السيارات، خصوصا بعد نشر الكثير من الإعلانات عن سيارات تحمل صفات مبهرة وبأسعار أقل من زي قبل، ولكن عزيزي القاريء لا تنخدع لما تسمع فليس كل ما يلمع ذهبا.

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وفي هذا الصدد ، أصدر جهاز حماية المستهلك، نشرة توعوية حملت عنوان “ليس كل ما يلمع ذهبا” يتحدث فيها عن 4 نصائح هامة عليك معرفتها عند شراء السيارة، يرصدها لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية تلك النصائح حسب ما جاء على الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، وهي كالتالي:

1- التحقق من بلد المنشأ: من الضروري الاطلاع على المستندات الرسمية التي تثبت بلد المنشأ للسيارة، ويجب أن تتحقق من ذلك بنفسك حتى لا يتبين لك بعد الشراء أنها مصنعة في بلد قد لا يتمتع بالسمعة الطيبة في مجال السيارات.

2- التحقق من قائمة الموزعين ومراكز الخدمة المعتمدة: يجب أن تبحث في دليل الاستخدام وشهادة الضمان عن الموزعين المعتمدين وكذلك مراكز الخدمة، كما يمكن الاتصال مع الشركة المنتجة للسيارات للاستعلام عن الموزع قبل الإقدام عن الشراء.

3- مواصفات استهلاك الوقود: التأكد من وجود بيانات استهلاك الوقود بشكل واضح في دليل الاستخدام الخاص بالسيارة بسبب إدعاء بعض الشركات أن سياراتها الأكثر اقتصادا في استهلاك البنزين وهي ميزة قد تكون غير حقيقية.

4- التأكد من تاريخ الاستلام: الانتباه إلى تحديد تاريخ واضح للاستلام بالمحررات الرسمية والبعد عن الوعود الشفهية، فمن الممكن أن تسدد دفعة الحجز ولا تحصل على السيارة بالسرعة الكافية.

وأكد جهاز حماية المستهلك في نشرته الصادرة في هذا الشأن، أنه في حالة وجود أي عيوب أو شكاوي في السيارة الجديدة لابد من التواصل مع جهاز حماية المستهلك عبر آليات التواصل المعلن عنها على “الواتس أب” 01281661880 أو عبر صفحة الجهاز على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أو من خلال رقم 19588 للتواصل مع الجهاز.