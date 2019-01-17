السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان: ندعم استقرار بلادكم ودفع عجلة التنمية

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس الموافق 17 يناير من العام الحالي 2019 ، نظيره رئيس جنوب السودان ، سلفا كير ميارديت ، الذي بدأ زيارة رسمية إلى مصر ، وذلك في قصر الاتحادية.

وعقد الرئيس السيسي مؤتمرا صحفيا مشتركا ، حيث رحب بالرئيس سلفا كير ووفد جنوب السودان المرافق له ، معربا عن خالص تقديره لشخصه الكريم وعميق امتنانه لزيارته ، التي تجسد روابط الإخوة بين شعبين جمعتهما على مر العصور علاقات أزلية ومصالح مشتركة ، وتاريخ وحضارة وامتداد بشري متصل.

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وأكد السيسي حرص مصر على دعم استقرار وأمن شعب جنوب السودان ، وتعزيز العلاقات بين البلدين على الأصعدة كافة ، تأسيسا على ما يجمعهما من مصالح مشتركة متشعبة ، بهدف ترسيخ أواصر التعاون والتنسيق على المستويين الرسمي والشعبي ، بما يتفق مع آمال وتطلعات الشعبين ، وما يربطهما من مشاعر إخوة ومودة ورغبة حقيقية ، في التعاون المشترك لتحقيق التقدم والرخاء للبلدين الشقيقين.

وقال الرئيس إن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تشهد ازدهارا غير مسبوق على الأصعدة كافة ، دون إغفال أن مصر كانت من أوائل الداعمين لشعب وحكومة دولة جنوب السودان الوليدة ، وستظل دائما الشقيق الحريص على دعم أبناء الجنوب ، ويستمر نهر النيل كرمز تاريخي للعلاقات والصلات بين شعبينا الشقيقين.

ولفت السيسي إلى أن المباحثات عكست عزم البلدين على المضي قدما بمستوى العلاقات الثنائية ، ودفعها إلى آفاق أرحب ، وصولا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ، بما يمكننا من الاستغلال الأمثل لفرص التعاون الاقتصادي والاستثماري ، كما شهدت مداولاتنا تبادل وجهات النظر والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتابع الرئيس أن جنوب السودان تشهد زخما واسعا إثر دخول اتفاق السلام المُنشَط حيز النفاذ ، وهو الاتفاق الذي فتح المجال أمام إعادة الاستقرار في جنوب السودان ، وتمكين عجلة التنمية من الانطلاق نحو تحقيق رخاء شعب جنوب السودان.

وقال السيسي: «أود أن أؤكد لشعب جنوب السودان الشقيق ، أن مصر ستظل السند والنصير لجهودكم في بناء السلام وإعادة الإعمار ، وتحقيق الاستقرار والتنمية ، نحن ملتزمون بتقديم الدعم السياسي والفني ، وصولا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق السلام المُنشَط ، وتعزيز التعاون المشترك في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والري ، ما يعزز التنمية المستدامة لشعبي البلدين ، كما ندعو المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه جنوب السودان ، في مسيرتها نحو مستقبل أفضل».

وزاد الرئيس: «أود أن أنتهز هذه المناسبة لأشيد بالدور البناء لفخامتكم على الساحة الإقليمية ، خاصةً جهودكم للتوسط بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال في السودان ، ودور جنوب السودان الداعم للتوجه الحالي بين دول الإقليم ، لتسوية النزاعات في إطار من الشفافية والمصلحة المشتركة واحترام سيادة الدول».