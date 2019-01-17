رئيس جنوب السودان لـ«السيسي»: مصر ليست وطنا فقط.. بل وطنا للأبد

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس الموافق 17 يناير من العام الحالي 2019 ، نظيره رئيس جنوب السودان ، سلفا كير ميارديت ، الذي بدأ زيارة رسمية إلى مصر ، وذلك في قصر الاتحادية.

وعقد الرئيس السيسي مؤتمرا صحفيا مشتركا ، حيث رحب بالرئيس سلفا كير ووفد جنوب السودان المرافق له ، معربا عن خالص تقديره لشخصه الكريم وعميق امتنانه لزيارته ، التي تجسد روابط الإخوة بين شعبين جمعتهما على مر العصور علاقات أزلية ومصالح مشتركة ، وتاريخ وحضارة وامتداد بشري متصل.

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بدوره ، وجه رئيس جنوب السودان سلفا كير ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال منذ وصوله القاهرة الأربعاء الماضي ، كما وجه الشكر للرئيس السيسي على جهود مصر قبل استقلال جنوب السودان ، وزاد: «مصر دائما معنا في السراء والضراء».

وأضاف سلفا كير: «شعب مصر ومصر كبلد ، ليست فقط وطنا لنا ، لكنها وطن منذ زمن حتى قبل استقلالنا ، جنوب السودان سوف يستمر في تعزيز العلاقات مع مصر وتعليم طلابه بها».

وزاد رئيس جنوب السودان ، أن مصر قدمت العديد من المساعدات لبلاده ، مثل تلقي العلاج في المستشفى العسكرى بجنوب السودان ، وتوجيهات الرئيس السيسي بإرسال طائرة لاستعادة الجثث ، وتابع: «نشكر الجهود الحميدة والموقف الإنساني للرئيس السيسي ، في أثناء فترة الحرب ، نثمن هذه الجهود للغاية. خاصة المساعدات التي قدمتها مصر لشعب جنوب السودان في نقل جثث الحرب من جوبا إلى مثواها الأخير ، وتقديم المساعدات الطبية في المستشفى المصري العسكري».

وتابع سيلفا كير ، أن مصر ليست وطنا لنا فقط وإنما هي وطن للأبد ، لافتا إلى أن معظم وزراء حكومة جنوب السودان تعلموا في مصر ، وسوف نسعى لتعزيز العلاقات مع مصر بصورة أكبر.

وأوضح رئيس جنوب السودان ، أن اتفاق السلام الذي وقع ونفذ في جنوب السودان ليس الأفضل ، لكنه يناسب المرحلة الحالية ويأخذنا لاتجاه إيجابي ، وتابع: «الحرب توقفت في جنوب السودان ، ولا توجد حرب أو قتال هناك الآن ، نحن نتعامل مع بعض المتمردين للوصول لأفضل السبل ، وسوف يتم التعامل معهم لمنع القتال في جنوب السودان».

ودعا سيلفا كير ، الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة جنوب السودان والعاصمة جوبا ، في شهر مايو المقبل ، كي يشهد تشكيل الوحدة الحكومية ، كما دعا الرئيس السيسي لتوجيه كلمة لشعب جنوب السودان ، وهو ما رحب به الرئيس السيسي قائلا: «أتطلع لزيارة جنوب السودان والعاصمة جوبا ، ويسعدني ويشرفني تلبية هذه الدعوة».