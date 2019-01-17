مدبولي يوجه بطلاء واجهات المباني بألوان موحدة.. وعقوبات للمخالفين

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس الموافق 17 يناير من العام الحالي 2019 ، الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين ، بهدف مناقشة الملفات الخدمية والتنموية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

حضر الاجتماع ، الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، واللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية.

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قال رئيس مجلس الوزراء ، إن اجتماع اليوم يأتي بهدف الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة وتقنين الأوضاع ، مؤكدا تكاتف الجهود لاستيداء حق الدولة ، والتعامل بحزم مع أي تعديات جديدة على أراضى الدولة.

ووجه المهندس مصطفى مدبولي ، بالإسراع في تنفيذ الإجراءات للانتهاء من تقنين الأوضاع ، وتحصيل حقوق الدولة ، التي سيتم توجيه جزء منها كموارد للمحافظات ، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات في مختلف القطاعات ، لافتا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف تقنين أوضاع أراضي الدولة ، في ضوء تكليفاته للحكومة وللمهندس شريف إسماعيل ، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ، بمتابعة موقف هذا الملف ، حيث وجه بأن يكون ملف تقنين الأراضي على رأس أولويات عمل المحافظين خلال هذه المرحلة ، وإعداد تقرير متابعة شهرية بآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف ، وأن يضع كل محافظ برنامجا زمنيا يتضمن مستهدفات محددة ، للانتهاء من تقنين أوضاع الأراضي داخل محافظته.

من جانبه ، لفت اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، للتواصل الدائم والمستمر بين لجنة استرداد أراضي الدولة والمحافظين ، لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة ، وحل وإزالة أي معوقات قد تواجه عمل المحافظين في هذا الملف ، موضحا أن عدد طلبات تقنين أوضاع الأراضي بلغ 278624 طلبا ، وجارٍ الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها وتحصيل حقوق الدولة والشعب ، حيث أكد رئيس الوزراء في أنه سيتم إصدار قرار بتفويض المحافظين ، بتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بجهات الولاية.

كما استعرض كل محافظ موقف تقنين الأراضي وإزالة التعديات بمحافظته ، والمعوقات التي تواجهه ، حيث ناقش الاجتماع هذه المعوقات للوصول إلى حلول فورية لها.

وتابع رئيس مجلس الوزراء ، إجراءات المحافظات للتعامل مع أي حالات طارئة تتعلق بالظروف الجوية ، كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المباني ذات الخطورة الداهمة التى سبق حصرها ، كي لا تتعرض للسقوط في هذه الظروف الجوية الصعبة ، وتوفير مسكن آمن بديل لقاطني هذه المساكن.

ووجه مدبولي بالانتهاء من إعداد عقود نموذجية وموحدة ، للأنشطة الخدمية التي توفرها المحافظات ، بالتنسيق بين وزارة المالية والمستشار القانوني لرئيس الوزراء ، سواء كانت عقود محاجر أو مبانٍ مؤجرة أو أي أملاك دولة ، بحيث تستوفي هذه العقود حقوق الدولة كاملة ، لافتا إلى أن هناك تكليفا من رئيس الجمهورية ، بالتعامل مع المباني التي لم تقم بطلاء واجهاتها ، بحيث يتم الانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لهذه المباني في مهلة محددة ، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، على أن تكون ألوان هذه الواجهات موحدة ، بدلا من المشهد غير الحضاري ، حيث توجد عمارات كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر ، ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية.

كما وجه مدبولي ، المحافظين ، بتنفيذ التكليف على مراحل في مناطق محددة ، على أن يكون هناك متابعة دورية للوقوف على آخر المستجدات ، وأتم: «هذا ما يحدث في كل دول العالم».