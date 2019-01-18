الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج السياحي لعام 2019/1440

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صرحت وزارة السياحة المصرية عن فتح باب تلقي طلبات المواطنين الراغبين في “أداء شعائر الحج السياحي”، وذلك اعتبارًا من يوم الخامس عشر من شهر يناير الحالي لعام 2019، من خلال الشركات المرخصة، والشركات العاملة في الموسم الحالي، وذلك للحجز في “قرعة الحج السياحي” للعام الهجري 1440 هـ ، الموافق 2019 م.

الاوراق المطلوبه للتقديم في قرعة الحج السياحى

التقديم عن طريق شركات السياحة المعتمدة، من أجل القيام بالأمر في المدينة أو المحافظة التابع لها المواطن المواطن. استخراج جواز السفر الخاص بالمواطن، وتقديمه إلى إحدى الشركات قبل غلق باب الحجز. صورة البطاقة الشخصية. دفع مقدمة الحجز حسب كل مستوى، “خمس نجوم عشرين ألف جنيهًا مصريًا، أربع نجوم خمسة عشر ألف جنيهًا مصريًا، اقتصادي وبري بسعر عشرة آلاف جنيهًا مصريًا.

ومن المتعين إن يتم إجراء وزارة السياحة إلى “القرعة الإلكترونية الخاصة بالحج”، يوم السابع والعشرين من شهر مارس القادم لعام 2019، ، حيث يتم اختيار ستة وثلاثين ألف مواطن، من أجل أداء فريضة الحج لعام 1440 هـ، تبعًا للضوابط المنظمة للحج السياحي خلال العام الجاري 2019.

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