رئيس شركة مصر لتوزيع الكهرباء: لن أسمح بوجود مقصر أو فاسد.. و”الكسول عندي زى الفاسد”

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صرح رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء المهندس سامي أبو وردة، “إن المواطن الصعيدي يحتل أولى اهتماماته خلال الفترة المقبلة”، وأكد “أنه سوف يتم تقديم كافة الخدمات الكهربائية إلى المواطنين بكل سهولة ويسر من أجل تحسين العمل على تحسين الجودة لجميع الخدمات المقدمة إلى المواطنين”

وأعلن رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، في أول تصريح له بعد أن تم توليه إلى قيادة الشركة، “أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، قد شدد خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء على ضرورة بذل أقصى جهدهم، من أجل تقديم الخدمات متميزة للمواطنين لتليق بقطاع الكهرباء، وما يشهده القطاع من نهضة كبيرة خلال الفترة الحالية”.

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وشدد “على أنه توجد بالشركة بعض من المعوقات والصعوبات، إلا أنه سوف يتم التعامل معها والقضاء عليها فى أقرب وقت”، وأضاف “لن أسمح بوجو مقصر أو فاسد داخل أروقة الشركة أو القطاعات والهندسات التابعة لها”.

وأشار “الكسول زيه زي الفاسد عندي”، ونوه رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء “إلى أن شركة مصر العليا تضم عدة محافظات تعاني أجزاء منها مشكلات في انتظام واستقرار التيار إلا أن الخطتين الاستثمارية الطموحة للشركة سوف تقضي على تلك المشاكل بعد عمليات التحديث والتطوير التي يشهدها الجميع”.

كما أرجاء شبكات التوزيع على مستوى الشركة من خلال إقامة محولات، وكذلك إقامة مغذيات جديدة في بعض من المناطق المختلفة، والعمل على استبدال الأسلاك القديمة بأسلاك أخرى جديدة، ومعزولة من أجل الحفاظ على حياة المواطنين، إلى جانب استبدال أعمدة الإنارة المتهالكة بأعمدة أخرى جديدة، التي تضمن استقرار وتأمين وصول التيار بطريقة منتظمة ومنظمة.

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