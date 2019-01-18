قرار حكومي.. اعتبار يوم الخميس القادم إجازة رسمية

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أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم قراراً باعتبار إن يوم الخميس القادم الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري لعام 2019 أجازة رسمية.

على أن يتم اعتبار الخميس القادم إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات الحكومية، وكذلك العاملين في المصالح الحكومية وكافة الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بدلاً من يوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري لعام 2019، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

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