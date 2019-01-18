إغلاق كوبرى أكتوبر جزئيا لمدة يومين بسبب أعمال الصيانة

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صرحت “الإدارة العامة لمرور الجيزة” عن إغلاق “كوبرى أكتوبر”، وعلى أن يكون الغلق جزئي لمدة تصل إلى يومين، وأضافت الإدارة العامة لمرور الجيزة أن السبب في غلق الكوبري هي أعمال التطوير، التي تقوم على تنفيذها “مديرية الطرق والنقل بالجيزة”، وسوف يتم إجراء أعمال صيانة خاصة بالفواصل العرضية وكذلك صيانة للأسواق المعدنية الخاصة بكوبري أكتوبر .

وتهدف تلك الأعمال إلى رفع كفاءة كوبري أكتوبر، وتسهيل حركة السير، وسط انتشار الخدمات المرورية، وسوف يكون الغلق جزئي لكوبري 6 أكتوبر في الاتجاه القادم من محافظة، ومحافظة الجيزة، اعتبارًا من الثانية عشر صباح غدًا الموافق الجمعة الثامن عشر من شهر يناير الجاري، وحتى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق التاسع عشر من يناير الجاري،.

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وشدد الإدارة العامة لمرور الجيزة على انتشار الخدمات المرورية، وكذلك انتشار اللوحات الإرشادية في محيط أعمال التطوير والصيانة.

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