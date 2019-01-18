15 ألف فرصة عمل لشباب المنيا.. في مبادرة تعالى حقق حلمك

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في إطار سعي الجهات المسؤولة في الدولة لتحقيق المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي “تعالى حقق حلمك”، يوم الأحد القادم، من أجل تحقيق حلم آلاف الشباب في محافظة المنيا.

وسوف يحضر راغبي العمل يوم الأحد القادم في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً في الصالة المغطاة القائمة في استاد المنيا، على أن يحضر الراغبين بصورة المؤهل، والسيرة الذاتية.

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وسوف تتيح مبادرة تعالى حقق حلمك، تسجيل نوعي لذوى القدرات الخاصة، من أجل إتاحة فرص عمل مناسبة لهم.

تسعى مبادرة “تعالى حقق حلمك”، إلى توفير فرص العمل الحقيقية للشباب، من أجل ضمان حياة كريمة، حيث تشمل أكثر من اثنى عشر ألف وظيفة تحت سقف واحد، و أكثر من ألفين وخمسمائة وظيفة نسائية. ويجدر هنا الإشارة إلى أن “وسائل المواصلات من كافة مراكز محافظة المنيا سوف تكون مجانًا يوم المبادرة، وتتوفر المواصلات من الساعة الثامنة صباحًا أمام مجلس مدينة كل مدينة تابعة للمحافظة”. أقرا المزيد وزيرة التضامن.. مبادرة “حياة كريمة” سوف تبدأ من الصعيد