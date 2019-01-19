كيفية الحجز الإلكتروني للكشف والحصول على علاج فيروس سي لمرضى التأمين الصحي

Advertisements

ينشر موقع مصر 356 طريقة حجز المرضى المصابين بفيروس سي، تحت مظلة “التأمين الصحي”، من أجل الحصول على العلاج، وإجراء كافة التحاليل الطبية، والأوراق المطلوبة من المرضى لاستكمال الحصول على العلاج.

يعتمد النظام الآلي الحجز من أجل “علاج الالتهاب الكبدى فيروس سى”، عن طريق الأدوية الجديدة في لجان الكبد، في جميع الفروع التابعة إلى الهيئة، والتى تقوم على توفير العلاج بحسب البروتوكول الطبي الذي يحدد السن المسموح لهم بتلقي العلاج للمرضى من ثمانية عشر سنة بشرط استيفاء كافة الاشتراطات الطبية المحددة ضمن بروتوكول العلاج الطبي.

Advertisements

فبعد أن يتم استكمال إجراءات التسجيل، يتم طباعة البيان الخاص بالمريض، والذي سوف يظهر بعد التسجيل، وتوجه إلى “لجنة الكبد” من أجل استكمال البيانات التالية، في الميعاد المحدد للمريض.

الأوراق المطلوب من أجل استكمال إجراءات العلاج من فيروس سي

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمريض، وصورة منها.

بطاقة التأمين الصحى على أن تكون سارية، مع تقديم صورة منها.

تقديم المستندات الطبية الخاصة بك، وهى التحاليل الطبية الخاصة بتشخيص الالتهاب الكبدى فيروس سى، التى تم اجرائها في معامل التأمين الصحى على أن تكون قد تم إجراؤها فى خلال ستة أشهر من تاريخ التسجيل لأكثر وفى حالة عدم توافرها يرجى التوجه للعيادة التابع لها وطلب العرض لعمل التحاليل المطلوبة قبل ميعاد العرض على اللجنة الطبية.

فى حال الحجز فى أحد الأيام التي سوف يقرر أنها أحد الإجازات الرسمية فإن النظام سوف يقوم بتغيير التاريخ بطريقة اتوماتيكية، إلى أقرب تاريخ قبل أو بعد يوم الإجازة الرسمية متاح، فعلى المريض أن يعيد الاستعلام عن بياناته، وطباعة بيان الحجز الخاص به قبل الذهاب الى اللجنة الطبية.

كما يلاحظ أن في أى خطأ فى البيان الخاصة بالمريض، أو حالة عدم اكتمال البيان بشكل صحيح، سوف يمنع المريض من التسجيل لاحقا إلا بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء الحجز الأول الخاص به، وإن يتم إعادة الحجز لتكون مشروطة بذلك، مع وجود أماكن، وتواريخ خالية مستقبلًا لمرضى لميتم مناظرتهم، ويتم الحجز عن طريق زيارة اللينك التالي.

أقرا المزيد بالفيديو لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية تعلن نسبة إصابة الشباب بـ فيروس سي