توقعات خبراء الارصاد لطقس الأسبوع المقبل في مصر

Advertisements

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه بعد تعرض البلاد إلى موجة طقس غير مستقرة خلال الأسبوع السابق، شوف تشهد طقس الدولة المصرية حالة من التحسن بشكل، ومن المتوقع أن يسود طقس الغد السبت طقس مائل للبرودة على كافة السواحل الشمالية، معتدل على جميع مناطق الوجه البحرى ومحافظة القاهرة، وتمتد حتى مناطق ومدن شمال الصعيد، وسوف يكون الطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل.

كما يتوقع أن تكون الصقيع على المزروعات في مناطق وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح تمتد حتى مناطق شمال الدولة المصرية، وتصل إلى مناطق شمال الصعيد.

Advertisements

كما تتكاثر السحب المتوسطة، و السحب المنخفضة على مناطق شمال البلاد، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وأما بالنسبة إلى حالة البحر الأبيض المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يصل من متر إلى متر ونصف، وأما بالنسبة إلى نشاط الرياح فتكون سطحية شمالية غربية، أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر النسبة فسوف تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

توقعات خبراء هيئة الأرصاد للأسبوع القادم

صرح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال، “أنه اعتباراً من يوم الجمعة، وحتى يوم الجمعة القادمة الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري، من المتوقع أن تشهد الدولة المصرية حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على سائر الأنحاء”.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال التقرير الصادر عن الهيئة الخاصة بحالة الطقس، أضاف “أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة القادمة تكون الشبورة المائية على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة، ومدن القناة، ووسط، وشمال سيناء، ومناطق ومدن شمال الصعيد وتكون الشبورة كثيفة على بعض الطرق، ابتداء من منتصف الليل، وحتى الساعات الأولى من النهار”.

وأضاف” تشهد البلاد خلال الأسبوع القادم ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء تتراوح من ثلاثة إلى أربع درجات عن المعدل الطبيعي لها، وتكون حالة الرياح معتدلة على كافة الأنحاء، مما يسمح بممارسة جميع الأنشطة البحرية في البحرين”.

وأضاف “أن الأجواء سوف تسمح للمواطنين بالقيام بكافة الأنشطة اليومية، والاستمتاع بالمزارات، والزيارات السياحية، وخصوصًا في جنوب البلاد، وجنوب سيناء”.

وناشد رئيس الهيئة جموع المواطنين بالالتزام، وعدم تخفيف الملابس بشكل ملحوظ، وخصوصًا المتواجدين في خارج المنزل حتى ساعات متأخرة من الليل، وخلال الساعات الأولى من الصباح، مع الالتزام بالقيادة بهدوء وحذر، على الطرق السريعة أثناء فترات الشبورة المائية”.

درجات الحرارة المتوقعة

بالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع القادم فهي كتالي:

القاهرة الصغرى 9، الكبرى 19.

شبين الكوم الصغرى 9، الكبرى 19.

طنطا الصغرى 9، الكبرى 18.

دمنهور الصغرى 8، الكبرى 18.

الإسكندرية الصغرى 8، الكبرى 18.

بلطيم الكبرى 10، والصغرى 18.

السلوم الصغرى 4، الكبرى 16.

مرسى مطروح الصغرى 9، الكبرى 17.

سيوة الصغرى 0، الكبرى 16.

بورسعيد الصغرى 11، والكبرى 18.

دمياط الصغرى 11، الكبرى 18.

الزقازيق الصغرى 8، الكبرى 19.

الإسماعيلية الصغرى 8، الكبرى 19.

السويس الصغرى 9، الكبرى 19.

العريش الصغرى 5، الكبرى 18.

رفح الصغرى 5، 18.

رأس سدر الصغرى 10، الكبرى 18.

نخل الصغرى 5، الكبرى 16.

نويبع الصغرى 11، الكبرى 21.

طابا الصغرى 7، الكبرى 19.

كاترين الصغرى -3، الكبرى 15.

الطور الصغرى 8، الكبرى 19.

شرم الشيخ الصغرى 13، الكبرى 21.

الغردقة الصغرى 11، الكبرى 21.

مرسى علم الصغرى 12، الكبرى 21.

الفيوم الصغرى 7، الكبرى 19.

بنى سويف الصغرى 7، الكبرى 19.

المنيا الصغرى 4، الكبرى 19.

أسيوط الصغرى 3، الكبرى 19.

سوهاج الصغرى 3، الكبرى 20.

قنا الصغرى 5، الكبرى 21.

الأقصر الصغرى 5، الكبرى 21.

أسوان الصغرى 8، الكبرى 22.

أبوسمبل الصغرى 7، الكبرى 20.

الوادى الجديد الصغرى 5، الكبرى 21.

شلاتين الصغرى 31، الكبرى 21.

ابو رماد الصغرى 12، الكبرى 23.

رأس حدربة الصغرى 13، الكبرى 22.

حلايب الصغرى 16، الكبرى 22.

أقرا المزيد بسبب تداعيات الطقس السيء.. المرور تعلن أرقام هامة للطوارئ