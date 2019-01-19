الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء هذا الإسبوع .. والعظمى بالقاهرة 19 درجة

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نشرت هيئة الأرصاد الجوية، نشرتها الدورية عن أحوال الطقس في كافة محافظات الجمهورية، وبيان بدرجات الحرارة لمدن ومحافظات مصر وبعض عواصم الدول العربية والأوربية.

وحسب نشرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، الموافق 19 يناير، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة يمتد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

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وأضافت نشرة أحوال الطقس، أنه يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، كما تقل الرؤية فى ظل وجود الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كذلك تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وحول حالة البحرين، فإنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن ناحيته صرح محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هذا الإسبوع يشهد تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، والتي ودعت حالة عدم الاستقرار التي حدثت منذ عدة أيام، بينما هذا الإسبوع يتشهد أرتفاع تدريجي لدرجات الحرارة ، بالإضافة إلى توقعات الهيئة بانعدام فرص سقوط الأمطار.

وأضاف مدير مركز التنبؤات والتحاليل ، أنه من المتوقع أن تكون أغلب الرياح خفيفة على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لفرص تعرض البلاد لعاصفة ترابية أخرى كالتي شهدتها البلاد مؤخرًا، أكد شاهين، إنه من الصعب التنبؤ بوقوع أي عواصف أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن توقعات الهيئة تقتصر على التوقع بالطقس لأسبوع مقبل فقط.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أوضحت أنه من المنتظر خلال تلك الفترة أن تتكون الشبورة المائية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق بدءا من منتصف الليل وحتى الساعات الأولى من النهار.

وأكدت الهيئة في بيانها أنها تتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية بواقع درجات يتراوح من 4:3 درجات عن المعدل الطبيعي لها، أما الرياح فهي معتدلة على كافة الأنحاء ما يسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصيحة للمواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال تلك الفترة خاصة للمتواجدين خارج المنزل في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، كذلك حذرت السائقين على الطرق السريعة أثناء فترة تكون الشبورة.

وحسب ما نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الدورية، إليكم في السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر وبعض عواصم الدول العربية والأجنبية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، الموافق 19 يناير على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 09 19

شبين الكوم 09 19

طنطا 09 18

دمنهور 08 18

الإسكندرية 08 18

بلطيم 10 18

مطروح 09 17

السلوم 04 16

سيوة 00 16

بورسعيد 11 18

دمياط 11 18

الزقازيق 08 19

الاسماعيلية 08 19

السويس 09 19

العريش 05 18

رفح 05 18

رأس سدر 10 18

نخل 05 16

نويبع 11 21

طابا 07 19

كاترين 03- 15

الطور 08 19

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 11 22

مرسى علم 12 21

الفيوم 07 19

بنى سويف07 19

المنيا 04 19

أسيوط 03 19

سوهاج 03 20

قنا 05 21

الأقصر 05 21

أسوان 08 22

أبوسمبل 07 20

الوادى الجديد 05 21

شلاتين 13 24

ابو رماد 12 23

راس حدربة 13 22

حلايب 16 22

بيان درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم السبت، الموافق 19 يناير، على عدد من المدن والعواصم العربية وهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 19 30

المدينة 10 23

الرياض 05 17

المنامة 14 19

أبوظبى 17 23

الدوحة 17 21

الكويت 05 14

دمشق 02- 10

بيروت 11 16

عمان 02 11

القدس 04 12

غزة 08 17

بغداد 01 13

مسقط 20 25

صنعاء 06 27

الخرطوم 14 31

طرابلس 09 16

تونس 07 15

الجزائر 09 13

الرباط 12 16

نواكشوط 12 25

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، الموافق 19 يناير على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03- 04

إسطنبول 06 11

إسلام أباد 09 17

نيودلهي 10 24

جاكرتا 25 32

بكين 06- 05

كوالامبور 24 34

طوكيو 01 11

أثينا 09 14

روما 03 12

باريس 02 03

مدريد 05- 09

برلين 03- 03

لندن 02 05

مونتريال 20- 07-

موسكو 07- 02-

نيويورك 02- 06

واشنطن 01- 08