السعودية تحظر استيراد البصل المصري.. والحجر الزراعي يرد

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ذكر الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن السلطات السعودية أصدرت قرار بحظر استيراد أي شحنات بصل يتم تصديره من مصر والسبب وراء ذاك يرجع إلى ارتفاع المبيدات في المحصول.

وأكد العطار، في تصريحات صحفية لهااليوم السبت الموافق ١٩ يناير، أن إدارةاالحجر الزراعي أرسلت خطابًا رسمياً للملكة العربية السعودية لاستيضاح الأمر ومعرفة أسباب حظر الشحنة دون إرسال أية إطارات.

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وبناءً على هذا الطلب من الجانب المصري أوضحت المملكة أن الحظر جاء نظرًا لارتفاع متبقيات المبيدات في البصل، رغم أن محصول البصل من أقل المحاصيل استهلاكًا للمبيدات وهو ما يدين الشركة المُصدرة.

وأوضحت إدارة الحجر الزراعي، أن الإتفاق الموقع بين البلدين، في مارس من العام الماضي ينص على وجوب إرسال إخطار للحجر الزراعي ضد الشركة المخالفة لشروط التصدير حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإيقافها عن التصدير، نظرًا لأن عمليات الحظر تؤثر سلبًا على القوة التصديرية لمصر.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه الزراعة السعودية، قد أعلنت أمس الجمعة عن فرض حظر مؤقت على استيراد البصل المصري، بسبب تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميًا.

وأكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، في تصريحاته إن الإدارة ستوقع عقوبة على الشركات المتسببة في حظر السلطات السعودية لاستيراد محصول البصل المصري.

واستطرد أن مصر تقوم بتصدير محصول البصل إلى ما يقرب من 28 دولة حول العالم، مؤكدًا عدم تلقي أي إخطارات حظر من أي من الدول المستوردة.

ووجه رئيس الحجر الزراعي، حديثه لجميع الشركات المصرية المصدرة للمحاصيل الزراعية مطالبا إياهم بضرورة الالتزام بالمعايير والشروط الواجب توافرها في محاصيل التصدير تجنبًا للحظر.

وشدد رئيس الحجر الزراعي، على أن الإدارة سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاة الشركة المخالفة التي تسببت في حظر شحنة البصل من التصدير للمملكة العربية السعودية والتي تم الإشارة إليها في السطور السابقة في حالة ثبوت المخالفة.