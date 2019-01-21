تفاصيل خطة تسكين مشروعات تطوير العشوائيات بالقاهرة

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قامت محافظة القاهرة خلال الفترة السابقة بافتتاح عدد من المشروعات الخاصة بتطوير المناطق العشوائية منها المشروعات التالية “المحروسة 1، واهالينا 1″، من أجل العمل على توفير سكن ملائم لجميع سكان تلك المناطق العشوائية، ويقوم موقع مصر 365 بعرض خطة تسكين تلك المناطق العشوائية.

صرح مدير وحدة تطوير العشوائيات في القاهرة المهندس خليل شعث، “أنه من المقرر تسكين الأسمرات 3” من ثلاثة أحياء هي منشأة ناصر، ومصر القديمة، ودار السلام”، وأضاف “تم حصر تلك المناطق، وفور افتتاح المشروع سوف يتم تسكين المواطنين بها”.

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وأوضح مدير وحدة تطوير العشوائيات “أن مشروع أهالينا سوف يتم تسكينه من أهالى منطقة ترعة الطوارئ، القريبة من المكان، وعدد من سكان المناطق العشوائية القائمة في منطقة المرج”.

أما بالنسبة إلى مشروع المحروسة 1، والمحروسة 2، سوف يتم تسكين أهالي منطقة حكر السكاكيني القديم، والجديد بالشرابية، وعدد من أهالي منطقة الزاوية الحمراء”.

وأضاف “أن مشاريع العاصمة سوف توفر ما يقرب من خمسين ألف وحدة سكنية لسكان المناطق العشوائية لكى تتمكن من تطوير تلك المناطق”، وأشار إلى “أن مشروعى الأسمرات 1 و2 ، وفر ما يقارب أحد عشر ألف وحدة سكنية، وعمل مشروع الأسمرات ثلاثة على توفير ما يقارب من سبعة آلاف وثلاثمائة وحدة سكنية”.

وأشار إلى أن مشروع المحروسة 1 و2 ، سوف يعمل على توفير خمسة آلاف وحدة سكنية، ومشروع روضة السيدة سوف تعمل على توفير 816 وحدة سكنية، ومشروع المنيل القديم سوف يعمل على توفير 500 وحدة سكنية، ومشروع الخيالة تتجاوز 2000 وحدة سكنية، ومشروع أهالينا عمل على توفير ما يقارب من 1200 وحدة سكنية، ومصنع 18 عمل على توفير ما يقارب من 7000 وحدة سكنية”.

وأوضح “أن المشاريع التى تمت قد قاربت على الافتتاح، وسوف تعمل على توفير ما يقارب من خمسة عشر ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى توفير وحدات مشاريع المحروسة واهالينا”، وأكد أنه “خلال شهر تقريبا سوف يتم افتتاح مشروع روضة السيدة، و الأسمرات 3، ومشروع المحروسة 2 “.

صرح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية المهندس إبراهيم صابر،”‘إم مشروع المحروسة، ومشروع أهالينا سوف يتم نقل سكان المناطق العشوائية والعشش في مناطق المرج، ومساكن المهاجرين، وبعر سكان منطقة المطرية إليه، إلى جانب نقل سكان منطقة ترعة الطوارئ إلى مشروع أهالينا 1”.

وأشار “أنه تم الانتهاء من حصر سكان ما يقارب من ثمانية كيلو متر من إجمالي تسعة كيلو متر”، وأشار “أنه تم الاستعداد والتجهيز من أجل نقل السكان إلى المشروعات الجديدة”.

أكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية العميد محسن صلاح “أنه من المتعين أن يتم نقل سكان منطقتي عزبة الصفيح، وسيدي فرج إلى مشروعي المحروسة 1، ومشروع المحروسة 2″، وأضاف “أن أجهزة حي روض الفرج بدأت في حصر أهالي عزبة الصفيح بنطاق الحي، تمهيدًا لنقلهم إلى وحدات آمنة، وذلك في إطار خطة المحافظة من أجل القضاء على العشوائيات”.

وأشار “أنه تم توفير مكتب ميداني بحي روض الفرج بالعزبة من أجل إنهاء إجراءات الحصر”، وأشار “إن عزبة الصفيح يعد من أقدم المناطق العشوائية في محافظة القاهرة، وبها منازل ذات خطورة داهمة”، وأكد “أن أعمال الحصر تتم بشكل يومي”.

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