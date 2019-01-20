جنايات القاهرة تقرر تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في “التلاعب بالبورصة”

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حكمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، تأجيل نظر محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، و7 آخرين في القضية التي اشتهرت إعلاميا بالتلاعب بالبورصة، إلى جلسة 23 مارس القادم.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي برئاسة المستشار محمد الفقي حكمت بقبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين، على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وتم تحديد جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا، وصدر قرار التأجيل إلى يناير الجاري إداريًا بمناسبة المولد النبوي الشريف.

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وكانت المحكمة قد نظر استئناف المتهمين على قرار حبسهم، وقال القاضي إن نيابة الأموال العامة كانت قد أرسلت ما يفيد بأن المتهمين السادس والسابع، علاء وجمال مبارك، سبق حبسهما على ذمة القضية وإحالة القضية لمحكمة الجنايات في 30 مايو 2012 ووفقا للشهادة المرفقة تم الإفراج عنهما بتاريخ 11 يونيو 2013 ومن ثم لم تبدأ مدة حبسهما إلا بعد 30 مايو 2012.

وحتى تاريخ الافراج عنهما اتضح أن حساب مدة الحبس بأنها بلغت 12 شهر و11 يوما وبالتالي فهم لم يستفيدوا من مدة الحبس الاحتياطي، وبالنسبة لبقية المتهمين فلم يسبق حبسهم احتياطيا إلا بتاريخ 15 سبتمبر الماضي وذلك بحسب قرار محكمة الجنايات.

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