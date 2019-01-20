رسلان: تشغيل قطارات إضافية بمناسبة أجازة نصف العام

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صرح المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الأحد، الموافق 20 يناير، أن الهيئة تنوي تشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة بحلول إجازة نصف العام الدراسى، اعتبارا من يوم 23 يناير 2019 حتى يوم 15 فبراير المقبل، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب ومساهمة من الهيئة فى تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلى.

وأضاف رسلان أنه قد تقرر تشغيل 6 قطارات إضافية مكيفة، على خط السكك الحديدية القاهرة أسوان وبالعكس، وهو ما يوفر حوالى خمسة آلاف مقعد يوميا بإجمالى حوالى 115 ألف مقعد خلال الفترة المذكورة، فضلًا عن بعض عربات قطارات الدرجة الأولى والثانية والتي تتيح حوالى 800 مقعد يوميا بإجمالي حوالى 18 ألف و500 مقعد خلال الفترة المذكورة، بالإضافة إلى القطارات الشغالة يوميا طبقا لجداول التشغيل.

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وأوضح رئيس الهيئة ارقام القطارات الإضافية التى سيتم تشغيلها، وهي: أرقام ١٩٣٦/ ١٩٣٧، ١٩٣٨ / ١٩٣٩، ٢٠١٤ / ٢٠١٥ بين (القاهرة / أسوان) والعكس يومياً، حيث يقوم القطار رقم ١٩٣٦ من القاهرة الساعة ١٨.٣٥ مساءً يصل أسوان الساعة ٧.٢٠ صباح اليوم التالي، كما ينطلق القطار الثاني برقم ١٩٣٧ من أسوان الساعة ١٤.٤٥ مساءً يصل القاهرة الساعة ٢.٤٠ صباح اليوم التالي والقطار رقم ١٩٣٨ يقوم من القاهرة الساعة ٢٣.١٥ مساءً يصل أسوان الساعة ١١.٢٥ صباح اليوم التالى، وينطلق القطار رقم ١٩٣٩ من أسوان الساعة ١٩.٠٠ مساءً يصل القاهرة الساعة ٧.١٥ صباح اليوم التالى.

ولفت المهندس أشرف رسلان إلى أن سيتم تشغيل قطارى أرقام ٢٠١٤ / ٢٠١٥ على خط سكك حديد (القاهرة / أسوان) والعكس ضمن القطارات المخصص الحجز عليها خلال إجازة نصف السنة الدراسية لتلبية رغبات المسافرين من شركات السياحة والجامعات والهيئات المختلفة، مضيفاً أنه تقرر أيضا زيادة إضافة عربات العلاوة على بعض القطارات الشغالة إجمالى ١٤ عربة علاوة يوميا .

وشدد رسلان أنه على نواب رئيس الهيئة المختصين ضرورة الاهتمام بعمل الصيانة اللازمة لجميع القطارات قبل سفرها لتفادى أى أعطال أثناء الرحلة، مؤكداً على ضرورة جودة الخدمة المقدمة للركاب من انتظام المواعيد ونظافة القطارات وكذلك ضرورة توفير عناصر السلامة والأمان داخل القطارات الشغالة لظهورها بالمظهر الذى يليق بهيئة سكك حديد مصر وما يمكن أن تقدمة خلال إجازة نصف العام متمنين للركاب رحلات سعيدة.