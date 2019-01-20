الأرصاد: طقس الإثنين معتدل على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 21 درجة

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نشرت هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل، بيانًا أوضحت فيه حالة الطقس ليوم الغد الإثنين، حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضاف الخبراء في توقعاتهم أنه سيتكون الصقيع على المزورعات فى وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق، كذلك تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

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وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين على بعض مدن الجمهورية فهي كالأتي:

القاهرة، العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

الإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجة.

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجة.

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 5 درجة.

قنا العظمى 24 درجة والصغرى 5 درجة.

أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 7 درجة.

سانت كاترين العظمى 16 درجة والصغر 3 درجة.