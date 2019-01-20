عبدالعال: استمرار تحسن الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع وارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة

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كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد ، الموافق 20 يناير، أن التحسن في الأحوال الجوية مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، وسط ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة نهارا واستمرار الطقس شديد البرودة ليلا و شبورة مائية كثيفة على الطرق.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريح صحفي، أنه يستمر تكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد، محذرا المواطنين من شبورة مائية كثيفة على الطرق فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

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ونصح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية،المواطنين بتوخى الحذر، واستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، مناشدا السائقين بتوخى الحذر من شبورة مائية على الطرق وتجنب السرعات الزائدة واتباع تعليمات المرور .

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد نشرت، منذ قليل، بيانًا أوضحت فيه حالة الطقس ليوم الغد الإثنين، حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضاف الخبراء في توقعاتهم أنه سيتكون الصقيع على المزورعات فى وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق، كذلك تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين على بعض مدن الجمهورية فهي كالأتي:

القاهرة، العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

الإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجة.

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجة.

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 5 درجة.

قنا العظمى 24 درجة والصغرى 5 درجة.

أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 7 درجة.

سانت كاترين العظمى 16 درجة والصغر 3 درجة.