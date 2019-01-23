الرئيس يكرم الشهيد ساطع النعماني ويمنحه وسام الاستحقاق

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قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، منح وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية، للشهيد، العقيد ساطع عبد العزيز النعماني، وتسلمت الوسام أرملة الشهيد شيرين محمد يحيى وكان بصحبتها نجله.

يأتى ذلك خلال فاعليات احتفال الدولة المصرية بعيد الشرطة الـ67، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن بأكاديمية الشرطة.

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ورحل العقيد ساطع النعماني في نوفمبر من العام الماضي 2018، بعد إجرائه إحدى العمليات الجراحية بالعين بالخارج، إثر إصابته باحداث عنف على خلفية فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وكان قد أصيب العقيد ساطع النعماني، بطلق ناري في وجهه خلال أحداث بين السرايات، والتي وقعت بعد فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”، في منتصف أغسطس 2013، وكان يشغل وقتها منصب نائب مأمور قسم بولاق الدكرور.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي ساطع النعماني في 2015 خلال حفل تخرّج دفعة جديدة بكلية الشرطة، وتم ترقيته بشكل استثنائى إلى رتبة عميد لأول مرة في تاريخ الوزارة، مشيدًا بتضحيته بنفسه في سبيل الوطن.