بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.. إنشاء أكاديمية للذكاء الاصطناعى

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التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأحد، الموافق 20 يناير، بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وخلال اللقاء أكد وزير الاتصالات على أهمية توافر الإبداع المحلي لتحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمى، كما استعرض الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى ودعم الابتكار التكنولوجى وبناء القدرات.

وعلى هامش اللقاء، أعلن الوزير عن استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى، والتي تعتمد على محورين أساسيين وهما إنشاء أكاديمية للذكاء الاصطناعى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي لدفع الابتكار وبناء القدرات فى هذا المجال، كذلك التطبيق العملى الذي يهدف إلى إنتاج وتصدير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعى، جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

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وعرض الدكتور عمرو طلعت على أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، المقومات التي تمتلكها مصر لتحفيز الاستثمار والتصدير وبناء اقتصاد رقمي قوي.

وأشار وزير الاتصالات إلى أهم ركائز التنمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وتشمل بناء القدرات، وتهيئة البيئة التشريعية والتي كان من أهمها صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلا عن تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتوفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، والتسويق لمصر كسوق جاذب للاستثمارات.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن القطاع حقق معدل نمو تجاوز 18% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بينما بلغ معدل نمو القطاع خلال العام المالي 2017/2018 نحو 14.1%، كما تجاوز إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات قيمة 3.25 مليار دولار.