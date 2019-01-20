مفاجأة.. جمعة: تريليون جنيه قيمة الأصول التابعة للأوقاف

Advertisements

كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن قيمة الأصول التابعة لهيئة الأوقاف يبلغ ثمنها تريليون جنيه، وسيتم الانتهاء من حصرها على مستوى الجمهورية بشكل نهائي خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضح جمعة في تصريح صحفي له اليوم الأحد، الموافق 20 يناير، أنه في إطار جهود الوزارة لتحديد وحصر أصول الأوقاف، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتسجيل الأصول التابعة للهيئة ووضعها على خرائط، مشيرًا إلى أن تلك الأصول لم يتم حصرها من عشرات السنين.

Advertisements

وأكد وزير الأوقاف، أن عملية حصر أصول وممتلكات هيئة الأوقاف يساعد في الحفاظ على أموال الوقف، ويعظم من استثماراته، مشدداً على أن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة كل الحرص على أموال الوقف.

ولفت مختار جمعة إلى أنه من المقرر عقد حوارا مجتمعي حول مشروع القانون الذي تم إعداده من قبل الوزارة ومن ثم يقضي بمعاملة أموال الوقف بالقيمة السوقية العادلة، مشيرًا إلى أن المشروع قد لاقى استحسان بعض أعضاء مجلس النواب