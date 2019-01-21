«القوى العاملة» تعلن 24 يناير إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص

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قال محمد سعفان ، وزير القوى العاملة ، اليوم الإثنين الموافق 21 يناير من العام الحالي 2019 ، إنه بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال ، وتحقيقا لمبدأ المساواة بين العاملين في مصر للاحتفال بعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة ، يعتبر يوم الجمعة المقبل الموافق 25 يناير 2019 ، إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وأضاف وزير القوى العاملة ، أنه بالنسبة للعاملين الذين تكون إجازتهم الأسبوعية يوم الجمعة ، يعد يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 إجازة لهم بأجر كامل.

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وتابع محمد سعفان ، أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم ، حال اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم ، مثلي هذا الأجر.

وكان المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أصدر قرارا يقضي بأن يكون يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 يناير بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.