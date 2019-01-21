الحكومة تعلق على «زيادة سعر زيت التموين»

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الإثنين الموافق 21 يناير من العام الحالي 2019 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن زيادة أسعار زيت التموين بداية من شهر فبراير المقبل ، في المقررات التموينية.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، ذكر في تقرير تقصي الحقائق الصادر عنه ، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، والتي نفت بدورها صحة ما تردد من أنباء جملة وتفصيلا ، وأكدت عدم نيتها زيادة أسعار الزيت التمويني أو أي سلعة تموينية أخرى ، كما أن أسعار السلع التموينية كما هي دون زيادة للمستفيدين من الدعم التمويني.

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وبحسب تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات ، تستهدف إضاعة الوقت وإثارة البلبلة ، وعدم الوضوح بين المواطنين دون مبرر.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، في تقرير تقصي الحقائق ، أن الزيت الخليط 800 جرام بسعر 14 جنيها ، متوافر في قائمة صرف السلع التموينية ، وكذلك يتوافر أنواع أخرى من الزيت ، مثل (زيت خليط لتر بسعر 19 جنيها ، وزيت عباد لتر بسعر 20 جنيها.

وتابعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن هذه الأصناف وغيرها متوفرة لدى البقالين التموينيين ، وفروع مشروع جمعيتي ، والمجمعات الاستهلاكية المختلفة ، ويستطيع المواطن أن يفاضل بينها قبل الشراء ، حيث يتم توجيه قيمة الدعم المخصصة للفرد بـ50 جنيها شهريا ، للمشتريات التي يرغب فيها ، دون إجبار على شراء سلع دون الأخرى.