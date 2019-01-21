«النقل» توضح حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الإثنين الموافق 21 يناير من العام الحالي 2019 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن زيادة أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد ، بنهاية شهر يناير الحالي.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، ذكر أنه تواصل مع وزارة النقل والمواصلات ، برئاسة المهندس هشام عرفات ، والتي نفت بدورها هذه الأنباء جملة وتفصيلا ، مؤكدة عدم فرض أي رسوم جديدة ، على أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية في الوقت الحالي.

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وبحسب تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضحت وزارة النقل والمواصلات ، أن هناك رقابة شديدة ومُستمرة على عملية بيع التذاكر ، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

ولفتت وزارة النقل والمواصلات ، إلى أن هيئة السكك الحديدية ، تعمل بشكل مستمر على مواجهة التكدسات التي قد تطرأ على خدماتها في أي وقت ، فضلا عن جاهزية القطارات في الجراجات الخاصة بالهيئة للدفع بها عند الضرورة ، موضحة أنه يتم وضع خطة لإيجاد مصادر جديدة غير تقليدية للربح ، وبينها استغلال حرم السكك الحديدية في إقامة مشروعات بعدة مجالات ، حيث إن منظومة السكة الحديد تشهد تطويرا شاملا في الوقت الحالي ، بهدف تحسين الخدمة المقدمة للجمهور.