حقيقة تخصيص 35 مليار جنيه من الموازنة لصالح مشروعات في العاصمة الإدارية

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الإثنين الموافق 21 يناير من العام الحالي 2019 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن تخصيص الحكومة 35 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة ، تكلفة إنشاء الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة ، ما يكبد خزينة الدولة أعباء إضافية.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، ذكر في تقرير تقصي الحقائق الصادر عنه ، أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة ، والتي نفت بدورها هذه الأنباء جملة وتفصيلا ، وأكدت عدم تخصيص 35 مليار من الموازنة العامة للدولة ، لصالح تتمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أو أي مبالغ أخرى.

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وبحسب تقرير تقصي الحقائق ، ذكرت شركة العاصمة الإدارية الجديدة ، أن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ، ومنفصلة تماما عن الموازنة العامة للدولة ، حيث تعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي في المشروع للمستثمرين ، وتوجيه إنفاقها لصالح تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها ، مؤكدة أن كل ما يُثار في هذا الشأن ، مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وتابعت شركة العاصمة الإدارية الجديدة في تقرير تقصي الحقائق ، أن العاصمة الإدارية الجديدة جاءت لمواجهة الزيادة السكانية المتنامية ، لافتة إلى ضرورة الاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية ، وفقا للمعايير الدولية ، كما أنها تستهدف شرائح المواطنين كافة ، للسكن في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.