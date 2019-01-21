الحكومة توضح حقيقة نقل آثار للمتحف المصري الكبير داخل سيارات غير مجهزة

Advertisements

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الإثنين الموافق 21 يناير من العام الحالي 2019 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور ، بشأن نقل الآثار المصرية إلى المتحف المصري الكبير ، باستخدام سيارات نقل غير مجهزة.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، ذكر في تقرير تقصي الحقائق الصادر عنه ، أنه تواصل مع وزارة الآثار برئاسة الدكتور خالد العناني ، والتي نفت بدورها صحة تلك الأنباء بشكل قاطع ، وأكدت عدم صحة الصور المتداولة لعملية نقل الأثار إلى المتحف المصري الكبير ، باستخدام سيارات نقل غير مجهزة.

Advertisements

وبحسب تقرير تقصي الحقائق ، أوضحت وزارة الآثار ، أن عملية نقل الآثار إلى المتحف المصري الكبير ، تتم وفقا لإجراءات محددة ، يراعى فيها معايير الأمان والسلامة ، بهدف الحفاظ على الآثار المصرية من أي محاولة للتلف ، لافتة إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن ، هو مجرد شائعات تستهدف تشويه صورة الآثار المصرية ، خاصة مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضحت وزارة الآثار في تقرير تقصي الحقائق ، أن الآثار تنقل باهتمام شديد وحرص تام ، وفقا لإجراءات محددة يراعي فيها اتباع الوسائل العلمية ، من أعمال الترميم الأولى والتوثيق للقطع قبل عملية النقل ، بواسطة فريق فني متخصص من المتحف الكبير ، حيث يتم كذلك تغليف القطع داخل صناديق خشبية ، وتستخدم سيارات مجهزة بأحدث أجهزة ضبط الحرارة والرطوبة ، وتكون مضادة للاهتزازات ، وذلك بالتعاون مع الإدارات المعنية بعمليات الاستلام والنقل ، وبينها إدارة مخازن الآثار ، وإدارة الترميم الأولى والتغليف ، ومركز ترميم الآثار ، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة.