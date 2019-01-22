الكوسة تتراجع وزيادة في سعر الطماطم..تعرف على أسعار الخضر والفاكهة اليوم

Advertisements

سجلت عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، اليوم الثلاثاء ، الموافق 22 يناير، ارتفاعًا طفيفًا تراوح ما بين 10 قروش وجنيه، خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، هذا بالمقارنة بمستوياتها أمس الإثنين.

حيث تراوحت أسعار كيلو الطماطم ما بين جنيهين و5.3 جنيه، بينما سجل سعر كيلو الفلفل البلدي ما بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، وسعر كيلو البرتقال البلدي بين جنيهين و3.3 جنيه.

Advertisements

وعلى النقيض نجد تراجعًا في أسعار كيلو البصل والبطاطس بين 20 و25 قرشًا، هذا وفق ما جاء من بيانات عبر الموقع الرسمي لسوق العبور.

كذلك تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.3 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و 5.25 جنيه.

وفي السططور التالية يقدم لكم موقع “مصر 365” أسعار الخضروات والفاكهة،في سوق الجملة كما نشرت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أولًا: أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.3 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.3 جنيه، بتراجع 20 قرشًا.

البصل بين 3 جنيهات و5.25 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

ثانيًا: أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.3 جنيه، بزيادة 30 قرشًا.

البرتقال السكري بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و5 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.