عبدالعال يبعث برقية للرئيس السيسي يهنئه فيها بعيد الشرطة

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حرص الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، على تهنئة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الشرطة، حيث أرسل برقية تهنئة عبر خلالها عن احتفائه بشهداء الوطن من الشرطة المصرية.

وجاء في البرقية التي أرسلها المستشار علي عبد العال ، اليوم الثلاثاء، الموافق 22 يناير، أنه “يطيب لى ونحن نحتفى بذكرى شهداء الشرطة الأبرار فى الخامس والعشرين من يناير أن أتقدم إليكم باسمى واسم نواب الشعب، بخالص التهنئة القلبية بهذه الذكرى الطيبة التي تمثل يوماً تاريخياً مجيداً، نتذكر فيه رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فدفعوا أرواحهم ثمناً غالياً فداء للوطن وحماية لترابه المقدس ضد المحتل الإنجليزي الغاشم”.

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وقال عبد العال مؤكدًا: “نثمن غالياً جهود رجال الشرطة الأبطال الذين حملوا أمانة تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على الشرعية الدستورية، وأمن الوطن واستقراره، وتعقب صور الجريمة، ومواجهة مخاطر الإرهاب، ولا يزالون يدفعون أرواحهم الذكية حتى الأمس القريب فداء للوطن، كى يعيش فى أمن وأمان، فتحية لشهداء الواجب، أبطال العزة والكرامة”.

كما قدم رئيس مجلس الشعب خالص التهاني القلبية منه ومن نواب الشعب حيث ذكر: “كما نتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية باحتفال مصر فى اليوم ذاته بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التى قادها شباب أطهار واحتضنتها جموع شعبنا العظيم، المؤمن بتراثه، المتطلع لمستقبل أفضل وساندها جيش الشعب وصححت مسارها الجماهير الغفيرة التي خرجت في الثلاثين من يونيه، وحماها جيش الشعب وشرطته الوطنية ممن أرادوا اختطاف هويتنا لتستكمل مصر بقيادتكم مقومات دولة عزيزة بمؤسساتها الوطنية، نعيش فيها جميعاً وتعيش فينا، فتحية لشهداء الثورة الأبرار، وحمى الله شعب مصر ووقاكم من كل سوء”.