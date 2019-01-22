السيسي يفتتح معرض الكتاب في دورته الـ50 بالتجمع الخامس

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، بأرض المعارض في التجمع الخامس، معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 50 ، حيث يحتفل المعرض بيوبيله الذهبي هذا العام.

وحول هذا الحدث الثقافي الكبير، صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن افتتاح الرئيس للمعرض يؤكد حرص الدولة واهتمامها بنشر الوعي والثقافة والعلم، في ضوء تبنى الرئيس لإستراتيجية بناء الإنسان المصري من الجوانب كافة، ودعوته بانتهاج المسار العلمي ونشر الثقافة والمعرفة.

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وزاد راضي، أن افتتاح الرئيس السيسي للدورة الخمسين لمعرض الكتاب الدولي، هو تصرف يرسخ محورية الدور المصري في التثقيف والتنوير، باعتباره منبرا للثقافة ونشر العلم في المنطقة.

جدير بالذكر أن اليوم الثلاثاء، الموافق 22 يناير، يشهد انطلاق دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس السيسي، و يقام المعرض لأول مرة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس احتفالًا بمرور خمسين عاما على انطلاقه للمرة الأولى سنة 1969.

وتستمر هذه الدورة المميزة حتى الخامس من فبراير القادم، وتحل جامعة الدول العربية كضيف شرف للمعرض وهو يحتفل بيوبيله الذهبي، ولذلك يتخذ من شخصيتي المفكر الراحل ثروث عكاشة والأكاديمية البارزة الدكتورة سهير القلماوي علامتي دورته الاحتفالية باعتبارهما مؤسسين لهذا الكيان الثقافي الكبير.

ويشارك في الدورة الخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، 748 ناشرا يعرضون منتجاتهم الأدبية والعلمية عبر أجنحتهم التي يعرضون فيها إصداراتهم ، فضلا عن إصدارات 525 ناشرا آخر يشاركون عبر التوكيلات وبذلك يصبح إجمالي عدد الناشرين المشاركين بأنفسهم والعارضين لغيرهم ١٢٧٣ ناشرا إضافة إلى ستة من مزاولي مهنة بيع الكتب بسور الأزبكية وتشارك نحو 35 دولة في دورة العيد الذهبي، بالإضافة إلى ثلاثة دول تشارك في المعرض للمرة الأولى وهم كينيا وغانا ونيجيريا.

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعتبر حدث مضيء يعكس اهتمام الدولة المصرية بصناعة النشر، واعتبارها كأحد أذرع القوة الناعمة المصرية،التي تهدف إلى التنوير ومواجهة التطرف، كما يؤكد على اهتمام الوطن بالمعرفة باعتبارها من ادوات التقدم والازدهار.

ولفتت وزيرة الثقافة إلى فخر الناشرين والمشاركين بتلك الدورة الذهبية بالمقر الجديد للمعرض بالتجمع الخامس، والذي يعد نقلة حضارية وواجهة مشرفة تليق بمكانة مصر أمام العالم.