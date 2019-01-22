بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.. بدء تصدير البيض للبحرين وأول شحنة 360 ألف بيضة

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كشفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن الوزارة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من البروتين الحيواني، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تسعى ليس للاكتفاء الذاتي فقط بل والاتجاه الى التصدير.

حيث أوضحت نائب وزير الزراعة، أنه تم فتح باب تصدير بيض المائدة “الطازج” إلى دول البحرين، وكان تصدير أول شحنة من بيض المائدة “الطازج” استقبلتها العاصمة “المنامة ” بلغت 360 ألف بيضة، وجار الشحن، وذلك يعد نجاحًا للجهود التى تبذل للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

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وأضافت محرز، في تصريحات صحفية، أن مصر بدأت تخطو خطوتها الأولى في مجال تصدير بيض المائدة “الطازج” إلى العديد من الدول الأخرى منها، مشيرة إلى أن مصر تعتبر سوقا قويا فى صناعة إنتاج الدواجن بفضل جهود المنتجين والقطاعات المختلفة فى الدولة، والتزام المربين بقواعد الأمان الحيوي بالمزارع ومتابعة سلسلة الإنتاج.

واكدت نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن فتح أسواق جديد لتصدير منتجات الدواجن يساهم في زيادة الدخل القومي، نواصل فتح الأسواق الجديدة من خلال الزيارات المتبادلة والتعاون المتبادل بين البلدان العربية والإفريقية.

وأوضحت منى محرز، أن لدينا اكتفاء ذاتيًا من بيض المائدة بإنتاج يبلغ 12 مليار بيضة مطابق لجميع الاشتراطات الصحية، لافتة إلى أن خطة الدولة تعتمد على التوسع فى مظلة تراخيص مزارع إنتاج بيض المائدة، وفقا لمعايير الأمان الحيوى، زيادة إنتاج مزارع بيض المائد من خلال التيسيرات الائتمانية التي أقرتها الحكومة لحماية الإنتاج المحلى من خلال تسهيلات تراخيص تشغيل هذه المزارع، ومنها الحصول على قروض بنكية بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5%، ضمن خطة التوسع فى الإنتاج الداجنى وبيض المائدة.

وأكدت نائب وزير الزراعة، أن جميع منتجات الإنتاج الداجنى التي تم تصديرها تتمتع بجميع الاشتراطات الصحية والبيئية السليمة، مضيفة أه في إطار خطة الوزارة للنهوض بالإنتاج الداجنى، يتم منح صغار المربين قروضا ميسرة لتحويل مزارعهم لمزارع نموذجية تعطى إنتاجية أعلى وتهدف لتحقيق الاكتفاء وزيادة المكاسب المالية، فضلا عن مواصلة رفع إحداثيات مزارع الدواجن بعد الانتهاء من رفع إحداثيات 25 ألف مزرعة دواجن بعدد من المحافظات، لوضع رؤية شاملة، ووضع السياسات الجادة لاحتواء أى من الأمراض الوبائية، ومعامل معتمده دوليا للتشخيص السريع، وتوفير قاعدة معلومات سليمة عن صناعة الدواجن بالكامل، سواء بالمزارع أو مصانع أعلاف أو مجازر أو معامل تفريخ.