متابعة لانفجار المريوطية: لا صحة لتسبب قنبلة بالانفجار

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انتشرت العديد من الأخبار على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشأن انفجار قنبلة على دائري المريوطية منذ دقائق قليلة.

وتابع “مصر 365” الأنباء عن الحادث، وتبين أن سبب الانفجار حادث مروري بين سيارتي “نقل وميكروباص” و”تروسيكل” أدى إلى انفجار خزان الوقود الذي أدى لدوي انفجار سمعه أهل المنطقة هناك.

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وأضاف المصدر أن هناك عددًا من الإصابات نتيجة للحادث، وأن قوات الحماية المدنية توجهت لمكان الحادث.

تحديث الحالة..

أفاد المصدر بوجود حالتي وفاه إثر الانفجار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.