القوات المسلحة تشارك الداخلية في خطة تأمين احتفالات أعياد الشرطة وثورة 25 يناير

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تحل هذه الأيام ذكرى ثورة 25 يناير التي تتزامن مع الاحتفال بأعياد الشرطة، وبخصوص تلك الأجواء الاحتفالية، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة التدابير وقامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الاحتفال بكافة محافظات الجمهورية.

تزامنًا مع هذه الاحتفالات، فقد أتمت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية استعداداتها للانتشار والمعاونة فى تأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية وإعطاء التلقين الكامل لجميع العناصر المشاركة حول كيفية التعامل مع المواقف المختلفة، فضلا عن تكثيف إجراءات التأمين على الطرق والمحاور المرورية ودفع الدوريات المشتركة من القوات المسلحة والشرطة المدنية للتصدى لأى محاولة للخروج عن القانون وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والتأمين الشامل للجبهة الداخلية .

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كما استعانت عناصر من القوات الخاصة بعدد من المجموعات القتالية لمعاونة التشكيلات التعبوية فى تأمين الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، كذلك تشارك وحدات التدخل السريع التي تعمل كاحتياطات قريبة لدعم عناصر التأمين في التصدي للعدائيات المختلفة، كما تشارك عناصر الشرطة العسكرية عناصر الشرطة المدنية في تنظيم العديد من الدوريات المتحركة ونقاط التأمين الثابتة.

وتشارك عناصر من القوات المسلحة في تعزيز إجراءات التأمين للمنشآت الهامة والأهداف الحيوية بالدولة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، واتخاذ كافة إجراءات اليقظة لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ومنع محاولات التسلل والتهريب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة .

وتستمر جهود القوات المسلحة في تأمين وحماية مكتسبات الشعب المصري العظيم والدفاع عن حدود الوطن وصون مقدساته .