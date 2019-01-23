تعرف على كيفية حجز وحدة إسكان متميز بمدينة العلمين الجديدة

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طرحت وزارة الإسكان منذ عدة أيام كراسة الشروط الخاصة بحجز 536 وحدة سكنية بمدينةالعلمين الجديدة، وبدأ الحاجزين في شراء كراسات الشروط.

وحول طريقة وشروط الحجز، أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن تفاصيل كراسة الشروط الخاصة بحجز 536 وحدة إسكان متميز، بالمرحلة الأولى للإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، تم الإعلان عنها، بمساحات تتراوح بين 95 و100 م2، تشطيب كامل، 3 غرف وصالة، يتم تسليمها خلال 6 أشهر، موضحاً أن الخطوة الأولى “التقديم” بدأت يوم الأحد 20/1/2019، بالموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، وتستمر حتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 14/2/2019، بينما سيبدأ الحجز (الخطوة الثالثة) من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء 26/2/2019، وحتى الساعة 59 : 11 منتصف ليل يوم الثلاثاء 5/3/2019، والتخصيص بأسبقية الحجز (on line).

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حيث كشف المهندس طارق السباعى، أن عدد الحاجزين الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكترونى للحجز حتى الآن وصل إلى نحو 2000، بينما وصل عدد الحاجزين الذين سددوا مقدمات الحجز إلى 210، حتى أمس الثلاثاء.

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية:تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحتة التنفيذية، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص، والقانون 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية، مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.

وأوضح السباعى، أن الوحدات السكنية المطروحة للحجز مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المُخصص من أجله الوحدة، وأضاف مشددًا أنه في حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

وأكد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه ما لم يرد بشأنه نص خاص فى كراسة الشروط يخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع القوانين ذات الصلة، واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وكذلك جميع القرارات والقواعد المتبعة فى هذا الشأن، دون أي اعتراض ممن رسى عليهم الوحدات السكنية الراسى حالياً أو مستقبلاً.

طريقة سداد

ولفت السباعي، إلى أن أسعار الوحدات المطروحة محددة للمتر المربع، ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بكراسة الشروط، شاملة نسب التميز لكل وحدة، ويتم سداد وديعة الصيانة المقررة بواقع 5 % من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بكراسة الشروط، عند التعاقد، ويتم تحديد قيمة تقديرية (1 % من قيمة الوحدة) لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب، وتسدد مقدما عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، فيتم استخدامه فى العام التالى، ويتم عمل التسوية فى نهاية العام، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد: غاز – كهرباء – مياه) متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.

الشروط العقارية للوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة

وفيما يتعلق بالشروط العقارية، قال المهندس طارق السباعى: التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة، والمصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة، ويتم إلغاء التخصيص في الحالات التالية: اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المُخصص له الوحدة، أو في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ20 % بالاضافة إلي (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال المهلة الممنوحة للسداد، أو عدم سداد قسطين متتالين طبقاً لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

خطوات حجز وحدات الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة

وبخصوص الخطوات الخاصة بحجز الوحدات بمدينة العلمين الجديدة، فتتمثل فى التالى:

الخطوة الأولى: (التقديم)، وبدأت يوم الأحد 20/1/2019 وتستمر حتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 14/2/2019، حيث يتم الدخول على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، ببنك التعمير والإسكان، بدون كلمة مرور، واستعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل (فيديو – مكتوبة)،

الخطوة الثانية: يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع بالرقم القومى ورقم الموبايل، ويتم إرسال رسالة (SMS)، بكلمة مرور تستخدم فى تسجيل البيانات الأساسية.

الخطوة الثالثة: يقوم الحاجز بتحويل مبلغ وقدره 50 ألف جنيه، مقدم الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأ، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل، من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الإستمارة الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة)، ببنك التعمير والإسكان والإسكان – فرع الدقى، بإحدى طرق السداد التالية: التحويل من حساب العميل في جميع البنوك داخل مصر عن طريق (ACH)، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

الخطوة الرابعة: عن طريق الحساب الذي قام بتسجيله العميل على الموقع الإلكتروني للحجز ، يقوم الحاجز بتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل – العنوان – الرقم القومى للمواطن – الإيميل – اسم الزوجة ورقمها القومى)، كذلك يقوم الحاجز بتحميل صورة بطاقة الرقم القومى وجه وظهر فى ورقة واحدة، ويُتاح طباعة نسخة من الاستمارة، وسيتم إرسال رسالة (SMS) تُفيد بوصول مبلغ الحجز خلال 72 ساعة من قيام العميل بتحويل المبلغ للبنك.

الخطوة الخامسة: وهي المراجعة الداخلية بالبنك، وتبدأ من يوم الأحد 17/2/2019 وحتى يوم الأحد 24/2/2019.

الخطوة السادسة: هى الحجز، حيث ستبدأ من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء 26/2/2019، وحتى الساعة 59 : 11 منتصف ليل يوم الثلاثاء 5/3/2019، وفيها يقوم الحاجز بالدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومى، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز، ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالى: المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة، ثم يتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز.

كيفية رد المبالغ المُسددة في حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية

أوضح المهندس طارق السباعى، أنه فى حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التى تم اختيارها من قبل الحاجز يتم رد المبالغ المُسددة وفقاً للأتي:

تظهر شاشة على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، ببنك التعمير والإسكان، بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبالغ المُسددة، ويتم رد المبالغ المُسددة بناءً على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به، مع ضرورة مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.

كما صرح رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه متاح نماذج للعمارات والمساقط الأفقية للوحدات ومساحاتها، مضيفًا أن المخططات المعروضة مخططات مبدئية وتخضع لمتطلبات الموقع من حيث التعديل بالحذف أو الإضافة أو النقل أو أي من طرق التعديل وما يترتب عليه من أثار، والمخططات التفصيلية تشتمل على عمارات فردية وأخرى ملتصقة (نموذج تخطيطى).

وأضاف أن كراسة الشروط تتضمن مثال لتجميع ذلك النموذج وآلية ترقيم الوحدات به، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إدخال أي تعديل على الوحدة من قبل المُخصص لهم الوحدات دون الرجوع إلى جهاز المدينة المختص وأخذ الموافقات، وذلك حال موافقة الهيئة وجهاز المدينة المختص، مشيراً إلى أن الواجهات والمناظير الواردة بأى من الإعلان أو كراسة الشروط توضيحية واسترشادية، والعمارات لا تحتوي على مصعد، وتم إدراج كروكي يوضح الترقيم في حال العمارة المفردة أو العمارات الملتصقة، وما لم يشمله هذا الإيضاح يخضع للقاعدة المعمول بها من قبل الهيئة وجهاز المدينة المختص، ويعتبر التقدم على أي من الوحدات محل الطرح قرينة قاطعة على العلم التام والمعاينة التامة النافية للجهالة للمواقع وتفاصيل الوحدات محل الطرح.​