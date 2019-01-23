السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة ويٌكرم عدد من شهداء الداخلية

Advertisements

حرص رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على تقديم التهنئة لرجال الشرطة المصرية بمناسبة حلول عيدهم الـ 67، وقام سيادته بوضه إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، وذلك خلال مراسم الاحتفال بعيد الشرطة الـ67، كما تم عزف سلام الشهيد.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، حفل الاحتفال بعيد الشرطة الـ٦٧ بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث من المقرر أن يكرم الرئيس السيسي عددًا من ضباط الشرطة.

Advertisements

وفي بداية الاحتفال، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى من الحضور الوقوف تحية لأسر الشهداء والمصابين في كل ربوع مصر، وذلك قبيل بدء كلمته فى الاحتفال بعيد الشرطة رقم 67.

وخلال الاحتفال الذي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ، قال رئيس الجمهورية: أنه خلال لقاءاته مع أسر الشهداء والمصابين ، لم يسمع منهم سوى كلمات الرضا بقضاء الله، مؤكدين له أنهم سيستمرون في تقديم أبنائهم فداءً للوطن، مشيداً بهذه الروح التي تؤكد علي عظمة المصريين، مؤكداً علي أن الذي يدافع عن مصر شعبها بالكامل وليس الجيش والشرطة فقط.

وأكد الرئيس أن الشعب المصرى حافظ على البلد بدعمه وبالتضحيات التي قدمها، طوال الأعوام الماضية، مضيفًا أن الدولة المصرية تحرص في هذا اليوم المشهود على تكريم أبطالها من رجال الشرطة الساهرين على أمن الوطن والمدافعين عن مصر ضد الإرهاب الغاشم، كما تحرص الدولة على تكريم عدد من أسر شهداء الشرطة الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني.

وأوضح الرئيس السيسي أن الشرطة المصرية هي ورجالها الأبطال أثبتوا أنهم لم ولن يترددوا أبدا في التضحية بدمائهم وأرواحهم ليأمن كل مواطن على حياته وعرضه وماله، ولم يتوانوا في التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من يحاول المساس باستقرار الوطن، أو من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين، فضلا عن ما سطره رجال الشرطة من تقديم الشهداء في سبيل محاربة الإرهاب وغيرها من أوراق بطولية حفظها التاريخ بسطور من دماء طاهرة حافظت على الأرض والعرض.

وحرص رئيس الجمهورية على منح عددا من أعضاء هيئة الشرطة أنواط التميز والإجادة، خلال تأدية عملهم بكافة قطاعات الوزارة وهم:

اللواء سامي أحمد العيسوي، قطاع الأمن المركزي.

اللواء عادل تواضروس، مديرية أمن الإسماعيلية.

اللواء هشام طاهر محمود قطاع الأمن الوطني.

اللواء أشرف توفيق، قطاع الأمن العام.

العميد نشوى محمود، مديرية أمن القاهرة.

العميد حلمي محمود، الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية.

العميد خالد أحمد يونس، مديرية أمن القاهرة.

العميد أسعد الجناري مديرية أمن شمال سيناء.

العقيد أيمن يسري البنا قطاع الأمن الوطنى.

المقدم مهيب محمد إبراهيم قطاع الأمن الوطني.

المقدم محمود عنتر عبد الونيس مديرية أمن شمال سيناء.

الرائد طبيب أسماء حسن قطاع الخدمات الطبية.