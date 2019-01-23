التضامن: فرق التدخل السريع أنقذت 1115 حالة من المشردين وأطفال بلا مأوى

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ما تزال فرق العمل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تتابع عملها في انقاذ أطفال بلا مأوى والمشردين بالشوارع، كل هذا بتوجيهات من وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، والتي تتابع فرق العمل التي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى.

هذا وتجوب فرق التدخل السريع جميع محافظات الجمهورية، بحثاً عن المشردين والأطفال بلا مأوى، وقد بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم التعامل معها على مدى الأيام السابقة وحتى مساء أمس الثلاثاء 22 يناير، نحو 1115 حالة من المشردين والأطفال بلا مأوى.

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وأوضح التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع التابعة للوزارة، أنه حتى أمس الثلاثاء قد تم التعامل مع 206 حالات مشرد و81 طفلا بلا مأوى بإجمالي 287 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، وأشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة تصدرت عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 85 حالة منها 51 حالة مشرد و 34 حالة طفل بلا مأوى يليها محافظة الغربية في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 29 حالة منهم 24 حالة مشرد و5 حالات أطفال بلا مأوى ، ةتأتي بعدها محافظة القليوبية بإجمالي 29 حالة تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 17 حالة مشرد و12 طفلا بلا ماؤى يليها محافظة أسيوط بإجمالي الحالات التي تم التعامل معها امس23 حالة منها12حالة مشرد و11 حالة أطفال بلا مأوى.

وتختلف أوجه المساعدة والتدخلات التي تقدمها فرق التدخل السريع للمواطنين وتتنوع ما بين الإيداع بإحدى دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، فضلا عن توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع166 بطانية و205 وجبات ساخنة عليهم.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد خصصت بعض الأرقام كي يتلقي الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى وهي على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١، أو التواصل من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.