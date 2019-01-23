“الدفاع” توفير أتوبيسات مجانية لنقل زوار معرض الكتاب بمقره الجديد بالتجمع الخامس

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كشف الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن وزارة الدفاع تبذل جهد مضني لمساعدة جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي، ومن هذا المنطلق قررت وزارة الدفاع الدفع بعشرين أتوبيسا مجانيًا لنقل زوار معرض الكتاب من مقره القديم بمدينة نصر إلى المقر الجديد في التجمع الخامس، بمعدل تقاطر من 5 إلى 10 دقائق في الاتجاهين يوميًا طوال فترة المعرض.

وفي إطار التيسير على الزوار، فقد تم تحديد سعر تذكرة زيارة المعرض بـ 3 جنيهات، وبالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام تم توفير 70 خط أتوبيس، لتقديم خدمة نقل رواد المعرض، بواقع 7 خطوط من ( صقر قريش – عبد المنعم رياض – العباسية – النزهة الجديدة – الأميرية – المظلات ).

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يتم توفير خدمة نقل جمهور معرض الكتاب، بواقع عدد 10 أتوبيسات على كل خط بزمن تقاطر 15 دقيقة كحد أقصى بسعر 5 جنيهات للتذكرة كما تم الاتفاق مع محطات السرفيس فى ( حلوان – السيدة عائشة – المؤسسة – عبد المنعم رياض – أحمد حلمى ) بخطوط خاصة للمعرض بسعر يتراوح بين ٦ إلى ٨ جنيهات ، هذا فضلًا عن الاتفاق مع شركة مواصلات مصر على ٣ خطوط عابرة بعدد 32 أتوبيسا صديقة لذوى القدرات الخاصة ومكيفة ومجهزة بخدمة الواى فاى بخصم يصل الى 35% على الكروت المدفوعة مقدماً، وأيضاً تم الاتفاق مع جهاز النقل بالقوات المسلحة على توفير عدد من الأتوبيسات من أرض المعارض القديمة أعلى محطة المترو إلى مركز مصر للمعارض الدولية بزمن تقاطر 15 دقيقة

تجدر الإشارة أنه تم اختيار الجامعة العربية كضيف الشرف للدورة الذهبية من معرض القاهرة الدولى للكتاب، وهو على غير المعتاد؛ ولكن تم التفكير في اختيار “جامعة الدول العربية” لتكون ضيف شرف استثنائيًا ؛ لأنها بيت العرب النابض من قلب القاهرة.

وتبدأ فعاليات البرنامج الثقافي يوم الخميس الموافق 4 يناير الجاري، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء.

يذكر أن المقر الجديد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالتجمع الخامس، تبلغ مساحته الإجمالية 45000 متر مربع، وعدد المشاركين من دول العالم 169 يمثلون 35 دولة، وعدد الأجنحة ۷۲۳ جناحًا، وعدد الناشرين 748 ناشرًا، وعدد التوكيلات 525 توكيلا، وعدد الناشرين الإجمالي ۱۲۷۳ ناشرًا، وسور الأزبكية 6 من مزاولي مهنة بيع الكتب، وعدد دور النشر المصرية التي تشارك لأول مرة 62 دارًا.

أما عن عدد دور النشر العربية والأجنبية التي تشارك في الدورة الـ 50 للمعرض فهي 24 دارًا، وعدد عناوين الكتب الجديدة التي أصدرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال عام ۲۰۱۸ م أكثر من 594 عنوانا، عدد الفعاليات الثقافية 419 فعالية، وعدد الفعاليات الفنية 144 فعالية، وعدد الفعاليات الخاصة بالطفل 234 فعالية، وعدد ورش الكتابة والمسرح والفن التشكيلي ۸ ورش، وعدد حفلات التوقيع 600 حفلة.

ودورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بها عدد 170 ضيفًا من العرب والأجانب ، بينما عدد الشعراء المشاركين في قاعة الشعر بلغ أكثر من 300 شاعر، وعدد المشاركين في الفعاليات الثقافية 2500 كاتب وناقد ومبدع وفنان .