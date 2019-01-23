خطوات استخراج كارنيه التأمين الصحى للأرامل والمعاشات والمرأة المعيلة

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تقوم الدولة المصرية، التي تمثله “هيئة التأمين الصحي” بتقديم حق الانتفاع بخدمات التأمين الصحي لكافة المطلقات، والأرامل، وكذلك المرأة المعيلة فى مقابل سداد الاشتراكات، والحصول على كارنيه التأمين الصحى.
الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه التأمين الصحي للأرامل
- استمارة ت ص 101 “ب”، الخاصة بالأرامل، والتي يتم إصدارها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى.
- صورتين شخصيتين معتمدتين، مختومين بمعرفة جهة ربط المعاش.
- ملء بيانات الاستمارة واعتمادها وختمها بخاتم “شعار الدولة” بمعرفة جهة ربط المعاش.
الأوراق المطلوبة لاستخراج الكارنيه للمعاشات
- استمارة ت ص 101 الخاصة بالمعاشات، والتي يتم إصدارها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى.
- صورتين شخصيتين معتمدتين، ومختومين بمعرفة جهة ربط المعاش.
- ملء بيانات الاستمارة واعتمادها وختمها بخاتم “شعار الدولة” بمعرفة جهة ربط المعاش .
كيفية استخراج كارنيه التأمين الصحي للمرأة المعيلة؟
- فى حالة وجود المنتفعة فى قاعدة البيانات الخاصة بهيئة التأمين الصحى، والواردة من الشؤون الاجتماعية يتم استخراج البطاقة، كالتالي:
- ملء بيانات الاستمارة واعتمادها وختمها بخاتم “شعار الدولة”، ويتم إصدارها من قبل الشؤون الاجتماعية.
- صورتين شخصيتين معتمدتين ومختومين.
- أصل بطاقة الرقم القومى بالإضافة الى صورة منها .
- الرقم التأمينى .
- سداد قيمة الاشتراك السنوى “بما يعادل 1 % من قيمة المعاش”، قيد عائلي لما هن دون سن الستين.
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