القوى العاملة بالقليوبية تٌعين 2355 عاطلًا بينهم 17 من ذوى الاحتياجات الخاصة

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رفعت مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، الموافق 23 يناير، تقريرًا لوزير القوى العاملة محمد سعفان، أشارت فيه إلى أن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 2278 عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 2208 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وذلك خلال ديسمبر الماضى فقط.

وأوضح التقرير الذي أصدرته مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أن عدد المعينين بمديرية القوى العاملة بالقليوبية من خلال شهادات القيد “كعب العمل” المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 2355 معينا، من بينهم 17 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من 6258 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل،فضلًا عن 420 فرصة عمل تم توفيرها من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية، فضلا عن 11 معاقا تم ترشحهم لمنشآت القطاع الخاص .

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وفي مجال السفر والعمل بالخارج، تابع التقرير أنه تم إصدار 83 تصريحا للعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 25 مؤهلات عليا، و57 متوسطة، وواحد فوق المتوسطة، فضلا عن 7 عقود عمل بالأردن.

أما فى مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالى المسجلين بالإدارة المختصة 14 ألفا و98 عاملا، وقد بلغ عدد المستفيدين من الرعاية بهذه الفئة 1886 عاملا، حيث تم صرف 381 ألفا و600 جنيه، فى المناسبات والأعياد والرعاية الصحية والاجتماعية، وذلك خلال فترة التقرير.

يذكر أنه تم التفتيش على 854 منشأة فى مجال تفتيش العمل، وحررت محاضر مخالفات لـ 331 منشأة، لمخالفة قانون العمل 12 لسنة 2003، وتم إجراء التفتيش على 426 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية وبلغت المخالفات التى حرر لها محاضر 244 محضرا.

جدير بالذكر أن عدد الشكاوى العمالية المقدمة لمكاتب علاقات العمل بلغ 170 شكوى، تم تسوية 22 منها وديا، وإحالة 46 للقضاء، و30 شكوى لمكاتب التفتيش، وحفظ 38 شكوى، ومازالت 54 شكوى تحت البحث والدراسة .