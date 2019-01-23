الجريدة الرسمية تنشر نص قرار تعديل سن الطلاب بمدارس التمريض

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قامت “الجريدة الرسمية” الرسمية اليوم بنشر قرار الوزاري الصادر عن وزيرة الصحة والسكان، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الصادر تحت رقم 737 لسنة 2018.

نص القرار الوزاري على “البند الثالث من المادة اثنين من قرار وزيرى الصحة والسكان، ووزير التربية والتعليم رقم 630 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة لوزارة الصحة”.

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تضمن القرار بالنص التالى: “ألا يقل السن فى بداية العام الدراسى عن 15 عاما، ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان النزول بالسن ستة أشهر فى حالة احتياج المديرية، وعدم استكمال الأعداد المطلوبة ومراعاة المجموع الأعلى للدرجات”

ويجدر هنا الإشارة إلى تصريح نقيب التمريض الدكتورة كوثر محمود “أن التمريض المصري يتلقى التعليم والتدريب الكامل لرفع كفاءته”، وأضافت “أن الدولة المصرية فى عهد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسى تولى اهتماما كبيراً بالتمريض وأن هذا الاهتمام انعكس على عدم إساءة الدراما للتمريض”.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود “أن مسألة سد العجز فى التمريض تسير بشكل منتظم، ويتم خلال الوقت الراهن التوسع فى قبول الأعداد” .

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