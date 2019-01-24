رئيس البرلمان المصري يغادر الكويت عائداً إلى القاهرة

Advertisements

غادر علي عبدالعال رئيس البرلمان المصري مساء الأربعاء دولة الكويت صحبة الوفد البرلماني المرافق له، في طريق عودتهم إلى الدولة المصرية، بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى الدول الكويتية، والتي استغرقت ما يقارب من خمسة أيام.

وداع رئيس البرلمان المصري الدكتور عبدالعال، والوفد البرلماني المرافق له، في صالة التشريفات القائمة في مطار الكويت الدولي، سفير الدولة المصرية بالكويت “طارق القوني”، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية، وكبار مسؤولي في مجلس الأمة بدولة الكويت.

Advertisements

ويجدر هنا الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال، قد وصل إلى الدولة الكويتية يوم السبت السابق، في زيارة رسمية التقى خلالها بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقد فعاليات الاستقبال ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، إلى جانب انعقاد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وزيارة كنيسة “مارمرقص” للأقباط الأرثوذوكس المصرية بالكويت.

أقرا المزيد السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة ويٌكرم عدد من شهداء الداخلية