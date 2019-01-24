في عيدها 67 .. بكري: الشرطة المصرية درع يحمي أمن الوطن

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أعرب مصطفى بكرى، عن تحيته، وتقديره إلى كافة رجال الشرطة المصرية في عيدهم الـ 67، والذى جاء تخليدًا في ذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا، من رجال الشرطة المصرية على يد قوات الاحتلال الإنجليزي التي وقعت في الخامس والعشرين من شهر يناير لعام 1952.

وأوضح “إن موقعة الإسماعيلية وقعت بعد أن رفض رجال الشرطة المصرية، تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي”.

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أعرب مصطفى بكري”، عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر “، عن تهنئة إلى رجال الشرطة المصرية الابطال في عيدهم الوطني ، في هذا اليوم الخالد الخامس والعشرين من شهر يناير 1952، الذي سطر لرجال الشرطة المصرية أروع الملاحم في الدفاع عن السيادة الوطنية ضد المحتل الانجليزي”.

وأضاف “قدموا الشهداء من اجل عزة الوطن واستقلاله، لقد ظلت الشرطة المصرية، ولا تزال الدرع الذي يحمي أمن الوطن”.

يجدر هنا الإشارة إلى أن الذكرى رقم 67 لعيد الشرطة بعد غد الجمعة، والذي جاء تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا، من رجال الشرطة المصرية على يد “الاحتلال الإنجليزي” خلال عام 1952.

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