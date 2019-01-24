“حج بالتقسيط”.. شركات سياحية تطرح برامج وعروض للحج بالتقسيط.. تعرف عليها

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صرحت بعض من الشركات السياحية العاملة في تقديم خدمات “الحج والعمرة”، في طرح الحج السياحي بنظام “التقسيط المريح”، وتصل مدة التقسيط إلى ستين شهراً، أي بما يعادل خمس سنوات، وتهدف شركات السياحة التي تطرح نظام التقسيط إلى التيسير على المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمر وهم غير قادرين على تحمل النفقات.

كما تستهدف شركات السياحة من تلك الخطوة أيضاً استقطاب عدد كبيرة من المواطنين، ويتم الترويج لنظام التقسيط المريح للعمرة والحج عن طريق “التسويق الإلكتروني” الخاص بشركات السياحة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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طرحت إحدى شركات السياحة برامج تضمن الحج لمدة أربعة عشر يومًا، في “فندق المدينة”، أمام الحرم يتضمن “الإفطار، والعشاء بوفية مفتوح”، وذلك بتاريخ من الأول إلى الخامس من ذي الحجة.

وبحسب الإعلان الذي طرحته الشركة فإن سعر الفرد يصل إلى مائة وخمسة وعشرون ألف جنيهاً مصريًا، سوف يتم دفعهم بنظام التقسيط على اثنى عشر بدون فوائد، على أن يتقدم الراغب بالحج.

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة من الراغب في الحج بنظام التقسيط، أن يقدم جواز سفره، وصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

كما قدمت شركة أخرى عرض عن الحج بنظام التقسيط حتى ستين شهرا، على أن يدفع المتقدم، جدية الحجز عشرة آلاف جنيه للحج البري، وللحج بالطيران الاقتصادي يكون مبلغ جدية الحجز خمسة عشر ألف جنيهاً مصرياً، لمستوى أربع نجوم طيران، وعشرين ألف جنيه لمستوى خمس نجوم طيران.

كما قامت شركة أخرى بطرح نظام تقسيم على ستة أشهر بعد العودة من أداء مناسك الحج، على أن يقوم الراغب في التقدم بدفع مقدم عشرة آلاف جنيهًا مصريًا، مع تقديم جواز السفر كجدية حجز، بالإضافة إلى دفع ستين في المئة من قيمة البرنامج.

كما أعلنت الشركة أن البرنامج “بري تحسين خمس نجوم” سوف يكون سعره 55200 جنيهًا مصريًا، على أن يدفع المتقدم مبلغ جدية الحجز بقيمة عشرة آلاف جنيه، والسفر سوف يكون في الثالث والعشرين من شهر ذو القعدة ومدة البرنامج خمسة وعشرين يوماً.

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