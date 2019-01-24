وزيرة الثقافة تكلف بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بمعرض الكتاب

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كلفت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، بتشكيل “غرفة عمليات” تحت رئاستها، يكون مقرها في “معرض الكتاب”، وبالتحديد في مركز مصر للمعارض الدولية.

أشارت الوزير أن الغرض من تشكيل غرفة عمليات في معرض الكتاب هو متابعة سير المعرض، والعمل على إزالة كافة العقبات والمعوقات التي يواجهها الزوار والجمهور داخل معرض الكتاب.

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صرحت إيناس عبدالدايم في بيان صدر عنها جاء فيه، “إن تشكيل غرفة العمليات جاء بعد الإقبال الجماهيري الذي شهده اليوم الأول من فعاليات اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب”.

وأشارت “أن الهدف من تشكيل غرفة العمليات هو مواكبة خطوات التطوير التي يشهدها هذا الحدث، والعمل على رصد تحليل آراء الجماهير لوضعها ضمن خطة العمل مستقبلاً”.

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