“شومان” يستنكر استغلال اسم الأزهر في الدعاية للحج

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أعرب الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور عباس شومان، عن استنكاره لاستغلال اسم “الأزهر الشريف”، في خداع الناس، وممارسة التدليس والدعاية، وأكد “أنه سوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المستغلين لاسم الأزهر الشريف”.

أعلن الدكتور عباس شومان، في تصريحات صحفية له، “إن إحدى الشركات السياحية قد قامت بالاستعانة بأحد الدعاة، ويسمى حسن الجنايني، وقد تم وصفه بأنه كبير باحثي الأزهر الشريف، من أجل جذب الراغبين في أداء فريضة الحج أو العمرة، وتقوم على نسبها إلى الأزهر الشريف”.

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وأضاف “هذا اللقب يعد أكذوبة، ولا يوجد بالأزهر بكامله هذا الوصف الوظيفي على الإطلاق، وهذا الشخص ليس من بين العاملين خلال الوقت الراهن بالأزهر الشريف”.

وأشار شومان “لا يليق بشركة تنظم رحلات حج وعمرة أن تضلل الناس بألقاب مخترعة لا وجود لها مستغلة اسم الأزهر، حتى ولو كان هذا الانتحال لشخص يعمل بالأزهر، وإنما عليها أن تقدم من تستعين به بصفته العلمية والوظيفية الحقيقية”.

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